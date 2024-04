Aizvadītajā naktī izcēlies plašs ugunsgrēks Viļņas rajona Medininku robežkontroles punkta muitas angārā, paziņoja Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis Ģiedrjus Mišutis.

Ugunsgrēkā neviens nav cietis, jo cilvēki paspēja laikus pamest telpas. Izdega automašīna, apskates angārs un daļa administratīvās ēkas.

Incidenta dēļ uz laiku tika apturēta satiksme robežkontroles punktā abos virzienos – no Lietuvas un no Baltkrievijas, teica Mišutis.

Kā informēja Lietuvas Muitas pārvaldes preses pārstāve Irmina Frolova-Milašiene, ugunsgrēks izcēlās, kad angārā tika pārbaudīta automašīna “Porsche Cayenne”, kurā bija paslēptas kontrabandas cigaretes.

Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst.6.49, informēja Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta preses pārstāve Edita Zdanevičiene.

“Ugunsdzēsēji joprojām strādā notikuma vietā,” viņa sacīja, paskaidrojot, ka tiek demontētas konstrukcijas, tās tiek aplietas ar ūdeni.

Glābšanas dienesti ceturtdien ap plkst.2.40 saņēma ziņojumu, ka 20 metrus platā un 80 metrus garā ķieģeļu ēkā plosās liesmas.

