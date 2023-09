Armēnijā ierodas Kalnu Karabahas bēgļi

FOTO. VIDEO. Armēnijā ieradušies ap 65 000 Kalnu Karabahas bēgļu. Drīz tur nebūs vairs neviena armēņa Ieteikt







Kopš Azerbaidžānas 19.septembra zibensofensīvas no Kalnu Karabahas Armēnijā ieradušies aptuveni 65 000 bēgļu jeb vairāk nekā puse Kalnu Karabahas iedzīvotāju, ceturtdien pavēstīja Armēnijas varasiestādes.

Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans apsūdzēja Azerbaidžānu par etniskās tīrīšanas kampaņu Kalnu Karabahā un sacīja, ka drīz Kalnu Karabahu būs pametuši visi armēņi.

“Armēņu bēgšana no Kalnu Karabahas turpinās. Mūsu analīze liecina, ka tuvākajās dienās Kalnu Karabahā nebūs neviena armēņa.

Tas ir etniskās tīrīšanas akts, par kuru mēs jau ilgu laiku brīdinājām starptautisko sabiedrību,” valdības sēdē sacīja Pašinjans.

Pēc Azerbaidžānas armijas pagājušās nedēļas uzbrukuma vairāk nekā 30 gadus “de facto” pastāvējušās Kalnu Karabahas armēņu republikas varasiestādes nākamajā dienā faktiski kapitulēja Baku priekšā.

Lai gan Azerbaidžāna solījusi Kalnu Karabahā respektēt etnisko armēņu tiesības, daudzi strīdus reģiona iedzīvotāji nolēmuši bēgt,

baidoties no Azerbaidžānas represijām, kā arī ņemot vērā Azerbaidžānā gadu desmitiem teju oficiālās ideoloģijas līmenī pastāvošo naidu pret armēņiem un Armēniju.

Azerbaidžāna svētdien atbloķēja Lačinas koridoru – vienīgo ceļu, kas Kalnu Karabahu savieno ar Armēniju. Katru stundu robežu šķērso simtiem cilvēku.

Iedzīvotāju skaits Kalnu Karabahā 2021.gadā bija 120 000, liecina aplēses.

Līdz ceturtdienas rītam “no Kalnu Karabahas Armēnijā bija ieradušies 65 036 piespiedu kārtā pārvietoto personu,” paziņoja Armēnijas valdība.

An Armenian shepherd from Karabakh crosses into Armenia with his entire herd. pic.twitter.com/jPlUUjd8d8 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2023

The Russian Ministry of Defence has published images of Russian peacekeepers evacuating civilians inside #Nagorno_Karabakh. According to the Russian authorities there are currently 2,261 civilians, including 1,049 children, in the peacekeepers' base camp. pic.twitter.com/iQgp3dpRgF — NoComment (@nocomment) September 20, 2023

The entire Armenian Population of #Artsakh(#Nagorno_Karabakh) is forced to massive displacement due to their ethnic identity. Forced deportation of 120,000 Armenians by #Azerbaijan. #Genocide of 21st century after being forced to live in a blockade for more than 9 months. pic.twitter.com/gZBvyI6cs5 — Arman Tatoyan (@atatoyan) September 26, 2023