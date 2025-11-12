VIDEO. “Miegainais Dons” – Televīzijas kameras pieķer Trampu iemiegam Ovālajā kabinetā svarīga paziņojuma laikā 0
ASV prezidents Donalds Tramps atkal nonācis uzmanības centrā pēc kārtējā incidenta, kas raisījis jautājumus par viņa veselības stāvokli un spēju pildīt amata pienākumus. Sociālajos tīklos izplatījušies kadri no Ovālā kabineta sanāksmes, kurā tika apspriests, kā aptaukošanās apkarošana var uzlabot miegu, taču tās laikā, iespējams, ASV prezidents iemiga, vēsta ārzemju mediji.
Šis notikums nav palicis bez ievērības arī politisko oponentu vidū. Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms prezidentu atkal nodēvējis par “Miegaino Donu”, sociālajos tīklos publicējot attēlus no notikuma un rakstot: “Miegainais Dons ir atpakaļ!”, kas ir atsauce uz Trampa paša lietot iesauku “Miegainais Džo”, ar kuru viņš gadiem ilgi izsmējis savu konkurentu Džo Baidenu.
DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF
— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025
Lai arī daudzi sociālo tīklu lietotāji nekavējoties sāka izteikt pieņēmumus par Trampa veselības stāvokli un fizisko nogurumu, Baltais nams šīs bažas noliedza. Prezidenta preses pārstāvis Teilors Rodžers skaidroja: “Prezidents negulēja. Patiesībā viņš runāja visu pasākuma laiku un atbildēja uz daudziem preses jautājumiem.” Viņš arī uzsvēra, ka pasākuma mērķis bijis nozīmīgs – paziņojums par svara zaudēšanas medikamentu cenu samazinājumu, kas varētu palīdzēt miljoniem amerikāņu, kas cieš no aptaukošanās, sirds slimībām, diabēta un bezmiega.
Taču Ņūsoma piezīme sociālajos tīklos ātri guva atsaucību, jo daudzi to uztvēra kā trāpīgu atbildi Trampa agrāk izmantotajai retorikai pret Džo Baidenu. Tolaik Tramps regulāri raksturoja Baidenu kā vecu un apātisku, bieži dēvējot viņu par “Miegaino Džo”.
Šis nav pirmais gadījums, kad sabiedrībā izskan jautājumi par Trampa veselības stāvokli. Jau iepriekš medijos tika ziņots, ka prezidentam konstatēta hroniska venozā mazspēja. Baltā nama pārstāvji gan regulāri uzsver Trampa izturību un spēju aktīvi vadīt valsti, neskatoties uz viņa vecumu.
