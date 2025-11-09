ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

Tramps sola izmaksāt 2000 dolāru katram amerikānim: finanšu ministrs spiests skaidroties 56

19:50, 9. novembris 2025
Ziņas Ekonomika

Svētdien ASV prezidents Donalds Tramps platformā “Truth Social” paziņoja, ka viņa uzliktie tarifi importētajām precēm novedīs pie dividendēm vismaz 2000 dolāru vērtībā katram ASV pilsonim, ziņo Politico.

“Dividendes vismaz 2000 dolāru apmērā (neskaitot cilvēkus ar augstiem ienākumiem!) tiks izmaksātas ikvienam,” raksta Tramps, piebilstot, ka cilvēki, kuri iebilst pret tarifiem, ir muļķi.

Kad ABC raidījumā “This Week” finanšu ministram Skotam Besentam tika jautāts par šo Trampa solījumu, viņš atbildēja, ka galvenais mērķis ir atjaunot līdzsvaru tirdzniecībā un atsākt ražošanu ASV.

Pēc Besenta teiktā, vietējās ražošanas apjoma pieaugums nākotnē palielinās nodokļu ieņēmumus kopumā.

“Tas nav par ienākumu iekasēšanu. Tas ir par līdzsvara atjaunošanu,” sacīja Besents.

Raidījuma vadītājs lūdza skaidrojumu par Trampa solītajām dividendēm, uz ko Besents atbildēja piesardzīgi, norādot, ka šobrīd nav konkrēta priekšlikuma, bet ieguvums varot izpausties dažādos veidos”. “Par šo vēl neesmu runājis ar prezidentu,” viņš teica.

“Šie 2000 dolāri varētu nākt daudzās formās un dažādos veidos,” viņš piebilda, uzsverot, ka tie varētu izpausties kā nodokļu atvieglojumi.

