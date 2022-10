VIDEO. “Mums ir kauns…” krievi, kas bēg no mobilizācijas, runā par karu pret Ukrainu Ieteikt







Simtiem tūkstošu krievu ir pametuši savu valsti, kopš prezidents Vladimirs Putins 21. septembrī paziņoja par “daļēju” mobilizāciju. “Current Time” filmēšanas grupa jautā vīriešiem, kuri šķērsojuši Gruzijas, Kazahstānas un Kirgizstānas robežas, ko viņi domā par karu Ukrainā.

Vai ir kaut kas, ko vēlētos pateikt ukraiņiem?

“Man ir kauns. Man kauns par krieviem. Nezinu, cik ilgs laiks paies, līdz ukraiņi mums piedos,” atbild Gruzijā sastaptais vīrietis.

Kāpēc Krievijai vajadzīga jauna teritorija? Kā jūs jutāties par [Krievijas] Krimas aneksiju [no Ukrainas] 2014.gadā?

“Nav ne jausmas. Tā jau ir daudz,” atbild Kazahstānā sastaptais vīrietis. “Tas ir grūts jautājums. Krimā esmu bijis daudzas reizes. Man šķita, ka daudzi cilvēki tur ir gan Ukrainas, gan Krievijas daļa. Tāpēc man ir neitrāla nostāja šajā jautājumā,” viņš turpina.

Atbildot uz jautājumu, vai karā Ukrainā vainojams tikai Putins, vai arī kāds cits, vīrietis godīgi atbild, ka nezina.

Ko domājat par to, kas tagad notiek? Vai karā Ukrainā vainojams tikai Putins, vai arī kāds cits?

“Ziniet, es nošķiru vainu no atbildības. Es neesmu vainīgs, bet es uzņemos atbildību, jo dzīvoju Krievijā un biju viens no tiem, kas nekad nav balsojis, kurš nekad nerunāja par to, ko vēlas, ko domā, kurš nekad nav domājis par nākotni vai tagadni, vai par vēlēšanām un tā tālāk. Šajā ziņā es uzņemos atbildību,” atbild cits Kazahstānā sastaptais Krievijas pilsonis.

“Es domāju, ka lielākā daļa krievu ir vainīgi, jo ne tikai prezidents pieņem lēmumus. Viņu atbalsta tauta, elite. Lai panāktu ilgtermiņa pārmaiņas, cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņi ir vainīgi,” norāda Gruzijā sastaptais vīrietis.

“Krievijai ir jāpamet visa teritorija, ko tā okupē, un jāmaksā Ukrainai bezgalīgas reparācijas. Kremlis ir diezgan labi spējis pārvaldīt sabiedrisko domu. Bet es gribētu teikt patiesi: es neticu, ka Krievijā patiešām ir tik daudz cilvēku, kas domā tik necilvēcīgi. Es domāju, ka viņi vienkārši ir maldījušies. Taču šī maldība ir sasniegusi pilnīgi neiedomājamu mērogu,” atbild cits Gruzijā sastaptais no mobilizācijas bēgošais jaunietis.

“Manuprāt, tas viss ir Putina personīgo ambīciju un viņa impērisko mērķu dēļ, viņa vēlmes atjaunot Padomju Savienību tās vecajās, plašākajās robežās, viņa vēlmes pakļaut citas tautas. Mēs nepiekrītam šīm vēlmēm,” uzsver Kirgiztānā sastaptais Krievijas pilsonis.

Kāpēc Krievijā ir tik augsts atbalsts karam?

“Es domāju, ka tā nav. Es domāju, ka to redzam televīzijā, jo visas stacijas pieder valstij piederošām korporācijām. Ja ieejat tiešsaistē, redzat, ka Krievijā ir miljoniem cilvēku, kas to neatbalsta. Mani draugi mēģināja iziet ielās, lai protestētu pret to, bet diemžēl viņi saņēma lielus naudas sodus un vairākas dienas cietumā. Protestēšana Krievijā nedarbojas, jo ne tiesas, ne citas organizācijas nevar tikt galā ar šo situāciju. Nav likumīgu tiesību protestēt,” atbild cits.

“Krievijai un krievu tautai ir jāsaprot, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, ka mēs visi esam brāļi un mums nav citas izvēles kā dzīvot morāli, bez jebkādām pretenzijām uz impēriju,” noslēgumā atbild Kazanhtānā sastaptais vīrietis.