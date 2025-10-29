Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Pasākuma vadītāja, žurnāliste Kristīne Stakena piedalās “Laimas” labdarības namiņa atklāšanas pasākumā Vērmanes dārzā.

VIDEO. “Neticēšu tam, ko es tagad saku!” TV raidījumu vadītāja Stakena nāk klajā ar burvīgiem jaunumiem 0

15:00, 29. oktobris 2025
Mēdz teikt, ka bērniņa ienākšana ģimenē izmaina māmiņas dzīvi – tieši tas ir noticis ar TV raidījumu vadītāju Kristīni Stakenu, jo viņa izdevusi savu pirmo dzejoļu krājumu “Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja”.

“5% no grāmatas peļņas ziedošu programmai “Pepmammas”, lai īstenotu savu mērķi gada laikā nodrošināt ar saviem un savu partneru spēkiem vismaz 100 apmaksātas pep mammu stundas pie jaunajām māmiņām reģionos, lai atbalstītu viņas, kad sevi nav iespējams atbalstīt pašai.” Viņa atklāj.

Plašāk video stāsta, kādēļ šāds grāmatas nosaukums un kā vispār radās ideja par tieši dzejoļu krājumu.

