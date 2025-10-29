VIDEO. “Neticēšu tam, ko es tagad saku!” TV raidījumu vadītāja Stakena nāk klajā ar burvīgiem jaunumiem 0
Mēdz teikt, ka bērniņa ienākšana ģimenē izmaina māmiņas dzīvi – tieši tas ir noticis ar TV raidījumu vadītāju Kristīni Stakenu, jo viņa izdevusi savu pirmo dzejoļu krājumu “Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja”.
“5% no grāmatas peļņas ziedošu programmai “Pepmammas”, lai īstenotu savu mērķi gada laikā nodrošināt ar saviem un savu partneru spēkiem vismaz 100 apmaksātas pep mammu stundas pie jaunajām māmiņām reģionos, lai atbalstītu viņas, kad sevi nav iespējams atbalstīt pašai.” Viņa atklāj.
Plašāk video stāsta, kādēļ šāds grāmatas nosaukums un kā vispār radās ideja par tieši dzejoļu krājumu.