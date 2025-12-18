VIDEO. Iespaidīgs skats Doma laukumā – neskaitāmi cilvēki ļaujas kopīgai dejai. Kāju sitienus varēja dzirdēt par Radio ēkā! 3

9:43, 18. decembris 2025
Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) labdarības maratons “Dod pieci!” Doma laukumā jau vienpadsmito gadu pēc kārtas pulcē cilvēkus, kuri ir gatavi ne tikai ziedot, bet arī iesaistīties dažādos izaicinājumos, lai kopīgiem spēkiem savāktu pēc iespējas vairāk līdzekļu tiem, kuriem mūsu atbalsts ir ļoti nepieciešams.

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.

Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērš kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai. Maratona uzmanības centrā ir bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus labdarības maratons izgaismo Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.

Un kā tad vislabāk parādīt, cik patiesībā būtiska ir kustība, ja ne rādot to ar kādu uzskatāmu piemēru? Tieši tāpēc labdarības maratona laikā Doma laukumā cilvēki tika aicināti ne tikai ziedot, bet arī paši iesaistīties kustībā, vienkopus izdejojot vienu no slavenākajām vīru dejām folklorā – “Es izjāju Prūšu zemi”.

Arī sociālo tīklu lietotāji ir sajūsmā par to, ko redzējuši pie stikla studijas.

Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas Ziedot.lv rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Šobrīd saņemti jau 62 palīdzības pieteikumi no Rīgas, Jūrmalas, Mārupes, Valmieras, Aizputes, Saldus, Smiltenes, Balviem, Dundagas, Gulbenes, Engures, Dobeles, Daugavpils un Liepājas.

