"Daudzi vīrieši par to fantazē, bet, satiekoties klātienē, viņi baidās!" Keitija cieš sava neikdienišķā izskata dēļ
Sieviete atklāti stāsta, ka vīrieši viņu bieži ignorē tikai tāpēc, ka viņa ir ļoti gara – viņa viņiem ir vairāk fantāzijas objekts nekā cilvēks, ar kuru viņi vēlētos veidot romantiskas attiecības, raksta lrytas.lt.
Sieviete dalījās, ka vienīgais viņas vientulības iemesls ir viņas augums. Lai gan tas saņem milzīgu uzmanību internetā, daudzi vīrieši to uzskata tikai par “fantāziju”.
Keitija Vulsa, kura ir 2 metrus un 6 centimetrus gara, saņem lielu uzmanību gan tiešsaistē, gan reālajā dzīvē. Tomēr viņa ir viena jau divus gadus un uzskata, ka tas ir tieši saistīts ar viņas augumu. 27 gadus vecās sievietes iespaidīgais augums biedē daudzus vīriešus, padarot iepazīšanos ārkārtīgi grūti.
“Sabiedrībā ir ierasts, ka vīrietis ir garāks pārī. Ir ļoti grūti atrast cilvēku, kurš patiešām vēlētos satikties ar sievieti, kas ir garāka par viņu.
“Tas ir ļoti kaitinoši, jo es jūtos kā pilnīgi normāls cilvēks, vienkārši ļoti garš. Parasti tas ir viens no diviem – vai nu vīriešiem ļoti patīk mans augums un viņi vēlas fantazēt par mani, vai arī viņus nemaz neinteresē attiecības ar tik garu sievieti. Teorētiski cilvēkiem tas šķiet pieņemami, kamēr mēs satiekamies klātienē un izrādās, ka esmu gandrīz 30 cm garāka – tad viņiem tā kļūst par problēmu. Daudzi vīrieši mani uzskata par vienreizēju fantāziju, un, kad tā ir “realizēta”, viņi vairs nevēlas palikt. Es vienkārši kļūstu par vēl vienu elementu viņu fantāziju sarakstā,” sacīja Keitija. Keitija pelna iztiku, izmantojot OnlyFans, kur viņa veido pieaugušajiem paredzētu saturu, tostarp lomas, kurās viņa iemieso “milzi”.
“Manas kājas ir gandrīz divreiz garākas nekā parasti. Man nav džinsu – man ir jāvalkā svārki un zeķubikses, jo man neder bikses. Es katru mēnesi tērēju tūkstošiem mārciņu apģērbam tiešsaistē, bet tikai trīs vai četri priekšmeti ir piemēroti. Puse no tiem ir jāatgriež, jo tie ir vai nu pārāk īsi, vai pārāk šauri,” viņa sacīja.
Tomēr Keitija atzīst, ka viņai patīk komplimenti, ko viņa saņem internetā, taču žēl, ka tas nepārvēršas par reālām attiecībām. “Dažas reizes, kad es satikos ar vīriešiem, kurus neuztrauca mans augums, izrādījās, ka tas viņiem bija vairāk fetišs, nevis vēlme veidot nopietnas, ilgtermiņa attiecības. Man augums nekad nav bijis problēma – man patīk augstuma atšķirība. Man patīk izpētīt fantāzijas, bet tajā pašā laikā es ļoti vēlos atrast kādu, ar kuru es varu veidot dzīvi. Man patīk pilnīgi parastie vīrieši. Man ir svarīgi, lai cilvēks zinātu, kā smieties un neskatītos uz mani kā uz vēl vienu fantāziju. Es vēlos, lai mani uztver nopietni un ka mēs varam veidot dzīvi kopā.” Es ceru, ka kādu dienu es satikšu cilvēku, kurš mani pieņems tādu, kāda es esmu,” viņa cerēja.