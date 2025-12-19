VIDEO. Anete Bendika asarās pamet grupu. Kas īsti notika slavenību kopīgajā ceļojumā? 0
Skatītāju iemīļotā ceļojumu šova “Četri uz koferiem” Japānas piedzīvojums tuvojas izskaņai. Noslēdzošajā sērijā vadības grožus pārņems psihoterapeite Diāna Zande, kura saviem ceļabiedriem – multimāksliniekam Kašeram, komiķei Anetei Bendikai un TV personībai Armandam Simsonam – sagatavojusi dienu, kurā smagas pārdomas mīsies ar Japānas metropoles baudīšanu, vēsta Helio media.
Japānas brauciena noslēdzošās sērijas sākums solās būt emocionāli smagākais brīdis visā līdzšinējā ceļojuma vēsturē. Grupa dosies uz Hirosimu – pilsētu, kuras vārds uz mūžiem ierakstīts vēstures grāmatās pēc 1945. gada atomkatastrofas.
Šī notikuma atceres muzeja apmeklējums kļūs par nepārvaramu pārbaudījumu komiķei Anetei Bendikai, kura, nespējot valdīt asaras, ir spiesta pamest grupu. Šī ir vieta, pēc kuras apmeklējuma vēlreiz var pārliecinies, ka nekas uz pasaules nav tik ļauns kā karš.
Pēc smagā dienas sākuma Diāna Zande vedīs ceļabiedrus uz dinamisko Osaku, lai smeltos pozitīvas emocijas. Tur slavenības metīsies pilsētas kņadā, baudot tirgus kulināros brīnumus, kā arī nododoties iepirkšanās priekam. Turklāt slavenības viesosies vienā no valsts lielākajiem veikalu tīkliem, kurā var atrast pilnīgi visu veidu suvenīrus, tostarp arī intīmpreces. Ko katrs nopirks?
Kā jau katra ceļojuma noslēgumā, gaisā virmo jautājums par atlikušo budžetu. Diāna ir ieplānojusi karalisku atvadu maltīti, nogaršojot slaveno un ekskluzīvo Kobes liellopa gaļu. Tomēr restorāna rēķins un atlikums uz grupas kopējās kartes ir bīstami tuvu kritiskajai robežai… Vai četrotnei pietiks budžeta, lai norēķinātos par vakariņām? Un kāpēc Diānas vadītajā dienā no grupas ierastās saskaņas nebūs ne miņas, ne ziņas?
Skaties “Četri uz koferiem” noslēdzošo Japānas brauciena epizodi jau šo sestdien plkst. 20:30 TV kanālā 360!