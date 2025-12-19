LA.LV kolāža

Smieklīgi, bet patiesi: šīs 3 zodiaka zīmes šogad pelnījušas žagarus zem eglītes 3

kokteilis.lv
6:22, 19. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Pienācis tas gada laiks, kad Ziemassvētku vecītis pāršķirsta savu labo un ne tik labo darbu žurnālu! Lielākā daļa zodiaka zīmju šogad ir centušās – kāda klusāk, kāda skaļāk, bet centība jebkurā gadījumā ir augsti vērtējama. Taču, kuras zodiaka zīmes šogad īpaši izcēlušās ar blēņām?

VIDEO. “Daudzi atstāj grozus un aiziet.” Pašapkalpošanās kases rada haosu un mulsina pircējus
TV24
“Vaimanāšana, ka visi grimst nabadzībā ir nepatiesa, latviešiem naudas paliek arvien vairāk,” Bergs par “sūro” dzīvi Latvijā
Kokteilis
Šīs ķīniešu zodiaka zīmes saņems skaidru mājienu “no augšas” un nākamgad pilnībā mainīs savu dzīvi
Lasīt citas ziņas

Ar smaidu un vieglu pašironiju uzzini, kuras trīs zodiaka zīmes šogad, iespējams, zem Ziemassvētku eglītes atradīs nelielu (labi, varbūt arī ļoti lielu) žagaru saišķi!

Ja esi viens no “laimīgajiem”, atceries, ka šis nav domāts ļauni – tikai simbolisks atgādinājums, ka arī Visumam patīk humors.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Kurā Baltijas valstī šogad ir skaistāka centrālā egle? Nobalso par savu simpātiju!
Kokteilis
Personālvadības eksperte nosaukusi divas lietas, ko nekad nevajadzētu dāvināt kolēģiem
Sveces, gardumu grozi vai dāvanu kartes? Pedagogi atklāj, ko patiesībā vēlas saņemt no skolēniem Ziemassvētku dāvanās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.