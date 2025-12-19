Smieklīgi, bet patiesi: šīs 3 zodiaka zīmes šogad pelnījušas žagarus zem eglītes 3
Pienācis tas gada laiks, kad Ziemassvētku vecītis pāršķirsta savu labo un ne tik labo darbu žurnālu! Lielākā daļa zodiaka zīmju šogad ir centušās – kāda klusāk, kāda skaļāk, bet centība jebkurā gadījumā ir augsti vērtējama. Taču, kuras zodiaka zīmes šogad īpaši izcēlušās ar blēņām?
Ar smaidu un vieglu pašironiju uzzini, kuras trīs zodiaka zīmes šogad, iespējams, zem Ziemassvētku eglītes atradīs nelielu (labi, varbūt arī ļoti lielu) žagaru saišķi!
Ja esi viens no “laimīgajiem”, atceries, ka šis nav domāts ļauni – tikai simbolisks atgādinājums, ka arī Visumam patīk humors.