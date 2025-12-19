Krievija tiek turēta aizdomās par mēģinājumu sagrābt Francijas civilo kuģi, vēsta “The Telegraph” 11
Divi cilvēki tika aizturēti aizdomās par hibrīduzbrukumu Francijas prāmim, raksta dialog.ua.
Francijas specdienesti izmeklē iespējamu mēģinājumu attālināti pārņemt kontroli pār pasažieru kuģi, kurā tiek turētas aizdomas par Krieviju. Mēs runājam par lielu prāmi “Fantastic”, kas kursē starp Franciju, Itāliju un Ziemeļāfriku un spēj pārvadāt vairāk nekā divus tūkstošus pasažieru, raksta The Telegraph.
Aizdomīga “augsto tehnoloģiju ierīce” tika atrasta uz kuģa, kad tas piestāja Sète ostā Francijas dienvidos. Pārbaudes iemesls bija signāls, kas saņemts no Itālijas dienestiem.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem atrastais aprīkojums varētu nodrošināt attālinātu piekļuvi prāmja galvenajām digitālajām sistēmām, tostarp navigācijas, sakaru un drošības sistēmām. Francijas izmeklētāji neizslēdz, ka kuģa sistēmas varētu būt inficētas ar ļaunprātīgu programmatūru.
Šāda programmatūra, pēc viņu domām, ļāva ārējam operatoram uzraudzīt borta tīklu darbību un, ja nepieciešams, traucēt to darbību. Izmeklēšanas ietvaros tika aizturēti divi apkalpes locekļi, viens no viņiem ir Latvijas pilsonis, kurš nesen tika pieņemts darbā par praktikantu. Viņš tika nogādāts Parīzē un ievietots apcietinājumā, pamatojoties uz aizdomām par nelikumīgu piekļuvi automatizētām sistēmām ārvalsts interesēs. Otrais apkalpes loceklis, Bulgārijas pilsonis, pēc pratināšanas tika atbrīvots.
Francijas iekšlietu ministrs Laurent Nunez apstiprināja, ka izmeklēšanā tiek apsvērta ārvalstu iejaukšanās versija. Viņš uzsvēra, ka šādas operācijas pēdējā laikā bieži ir saistītas ar vienu un to pašu valsti. Lai gan valsts nosaukums netika oficiāli paziņots, Francijas plašsaziņas līdzekļi to uzskata par tiešu mājienu uz Krieviju. Ja tas apstiprināsies, tas varētu būt pirmais reģistrētais hibrīduzbrukuma gadījums civilajam kuģim Francijā.