VIDEO. "Tagad es saprotu, kāpēc tev ir plus seši kilogrami!" Kurusovas draugs šovā "staigā pa plānu ledu"
Šovā “Slavenības. Bez filtra” pie batutu fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas ierodas viņas draugs Mainots, kurš atnesis arī desertus. Kaut arī iesākumā viņi tērzē par kūkām, saruna nemanot kļūst nopietnāka – Aleksandra atzīstas, ka grūtos dzīves posmos meklē mierinājumu ēdienā, kas atspoguļojas arī viņas augumā. Vēlēdamies pajokot, taču vienlaikus pārbaudot savas aizdomas, Mainots ielūkojas viņas ledusskapī.
Atbildot uz jautājumu, ko Aleksandra ēd, viņa atbild, ka visu, izņemot puķkāpostus, piena zupu un sarkanos ikrus. Kad draugs nolemj pārliecināties, kas ir Aleksandras ledusskapī, skatam paveras vairāki olu iepakojumi, siers, krējums, bezalkoholiskais sidrs, olīvas un bekons. Aplūkojot saldētavu, Mainots secina, ka Aleksandrai ir krietni vairāk produktu nekā viņam. Tajā ir ne tikai cūkgaļas krūtiņa, bet arī kanēļa bulciņas un saldējums.
“Tagad es saprotu, kāpēc tev ir plus seši kilogrami, tev viss ledusskapis ir aizsists ar ēdienu! Ja tev ir problēmas un tik daudz ēdiena, tu dari ko? “Hallo, ledusskapis? It’s me!” Un tev visu laiku gribas ēst. Tu atnāc mājās un tev gribas nevis ēst, bet rīt! Man dzīvē nav bijis tik daudz ēdiena!” skarbs ir Mainots.
Aizkadrā Aleksandra atzīst, ka lai arī Mainots izokšķerējis viņas ledusskapi, interesantāko daļu viņš nav atradis, jo viņai ir vēl divi plaukti, kurus pilda dažādi našķi.
“Baigais gudrinieks! Brauc man augumā un pats atnāk ar desmit kūkām!” pārmet Aleksandra. Tikmēr draugs skaidro, ka ir liela atšķirība, vai tās ēd vakarā pēc treniņa, vai arī pa dienu.
