VIDEO. “Visu mīlas ainu bojā!” Uģis Kuģis noskaišas uz bērniem 0

6:02, 19. decembris 2025
un Linda atzīst, ka eglītes rotājumu veidošanas process bijis ļoti meditatīvs, taču nu laiks pievērties māla trauku gludināšanai.

Nododoties māla veidošanas priekiem, Uģim rodas ģeniāla ideja – atveidot ainu no filmas “Spoks”. Lai spētu radīt romantisku noskaņu bez bērnu iejaukšanās, Uģis atklāj kādu triku, kuru izmanto, lai pāris minūtes no bērniem būtu miers: “Ja mēs gribam kaut ko padarīt divatā, mēs viņiem sakām – uzfilmēsiet? Tas ir mums tāds mazais ierocītis.”

Uģis saka Lindai, ka tagad viņš būs viņas rokas: “Tu tagad esi mazliet samulsusi, ieslēdz aparātiņu un uzticies šim spokam.” Kamēr Uģis skubina Lindu, lai spiež ripas pedāli stiprāk, viņa iebilst: “Nevar, tad taču bļoda aizlidos!”

Vecāki saka jaunākajam dēlam, ka tagad ir laiks dot filmēt vecākajam brālim. Atuls ar dusmām atdod telefonu Tamalam, par ko Uģis nav sajūsmā: “Kaut kādi agresīvi bērni, visu mīlas ainu bojā!”

Apskatot, ko bērni ir uzņēmuši, Uģis manāmi sapīkst: “Viņi pat nav nekādu pogu piespieduši!” Viņš stāsta, ka ļoti vēlējies atveidot ainu no filmas “Spoks”, lai pabaudītu romantiku, taču uz mirkli aizmirsis, ka abi taču ir vecāki.

