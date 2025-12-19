Krievi uzbrūk Putinam ar vēl vienu neērtu jautājumu, iznīcinot Kremļa mītus 0
Krievi arvien vairāk uztraucas par ekonomiku: krīze ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko viņi vēlas uzdot Putinam, raksta dialog.ua.
Kamēr Krievijas diktators Vladimirs Putins, viņa amatpersonas un prokremliskā propaganda TV ekrānos runā par “sasniegumiem” ekonomikā un “noturību” pret Rietumu sankcijām, krievi, kuri ikdienā saskaras ar Putina politikas ekonomiskajām sekām, lauž režīma radītos mītus. Pirmo reizi kopš kara sākuma ar Ukrainu ekonomiskās krīzes tēma bija viens no trim populārākajiem jautājumiem, kurus krievi vēlētos uzdot Putinam, liecina Levada centra aptaujas rezultāti.
Tādējādi 8% respondentu vēlas jautāt diktatoram par ekonomikas stāvokli. Jo īpaši viņus interesē, kad beigsies melnā svītra ekonomikā, kāpēc cenas turpina pieaugt un kāpēc varas iestādes palielina PVN. 16% respondentu interesējas, kad uzlabosies ienākumi, pensijas un dzīves līmenis. Personīgā labklājība ir otra populārākā tēma, ko Krievijas Federācijas iedzīvotāji vēlas apspriest ar Putinu.
Trauksmes noskaņojuma pieaugumu apstiprina arī citi socioloģiskie pētījumi. Saskaņā ar Krievijas varas iestādēm tuvā Sabiedriskās domas fonda datiem, to krievu īpatsvars, kuri uzskata, ka dzīve valstī nākamgad pasliktināsies, ir sasniedzis 17%, kas ir augstākais līmenis kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma.
“Gallup” pētījumi rāda vēl drūmāku ainu: 39% krievu ziņo par ekonomiskās situācijas pasliktināšanos savos reģionos. Salīdzinājumam, pirms gada tā domāja 33%, 2023. gadā – 34%, bet 2022. gadā – 29%. Runājot par ekonomisko pesimismu, pašreizējais noskaņojums ir kļuvis par vienu no sliktākajiem pēdējo 20 gadu laikā: negatīvāki vērtējumi tika reģistrēti tikai 2009. gada globālās krīzes laikā un Covid-19 pandēmijas laikā.