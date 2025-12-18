“Tā bija varen lustīga diena!” Jana Duļevska izvēlēta “New York Post” ziņas ilustrācijai par skaistajām Latvijas sievietēm 0
Šī Eiropas valsts, kas pazīstama ar satriecoši skaistām sievietēm, cieš no vīriešu trūkuma — radot nepieciešamību pēc īpaša pakalpojumam “vīrs uz stundu”, kur jāalgo vīrieši, kas izdarītu mājās dažādus tehniskus darbiņus, par to rakstīja teju vai visas pasaules prese.
LA.lv jau rakstīja, ka tas izklausās divdomīgi, taču ir vērojams šādu platformu popularitātes uzplaukums, kur sievietes par atalgojumu var nolīgt “vīriešus ar zelta rokām” santehnikas, galdniecības, remonta un pat televizora uzstādīšanas darbiem – un tas viss bez neveikliem randiņiem.
Kas interesanti, “New York Post” rakstā par šo tēmu ilustrācijai izvēlēta skaistā Jana Duļevska, kas tiešām apliecina, ka Latvija ir skaistu sieviešu zeme. Ilustrācijai gan izvēlēta diezgan sena, 2004. gadā EČ futbolā finālturnīra fotogrāfija no Portugāles, kur mūsu izlases spēlētājs Māris Verpakovskis iesita vārtus Čehijai. Tāpat rakstā ievietoti vairāki attēli ar meitenēm tautastērpos.
Kā vēsta izdevums “Privātā dzīve”, tad šā raksta publicēšanas laikā Jana tieši viesojusies Amerikā, un pēkšņi sākusi birt jautājumu gūzma, kā viņa tikusi “New York Post”?
“Tā bija varen lustīga diena,” smejoties teikusi Jana un piebildusi: “Priecājos, ka mani var atpazīt 21 gadu vecā bildē!”