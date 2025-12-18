TV raidījumu un pasākumu vadītājs Armands Simsons

FOTO. VIDEO. “Armands noķēra meditatīvu pieredzi!” Simsons kultūras pasākumos dara ko, iespējams, nepieņemamu 0

LA.LV
12:10, 18. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” stand-up komiķe Anete Bendika, psihoterapeite Diāna Zande, multimākslinieks Kašers un TV personība Armands Simsons iepazīst Japānu visā tās krāšņumā. Anete ceļabiedrus aizved uz geišu priekšnesumu, piepildot vienu no saviem bērnības sapņiem. Arī Armandam Simsonam šis baudījums bija gluži kā sapnis, saldi iemiegot priekšnesuma laikā.

Kokteilis
Viņi spēj saglabāt saprātu pat stresa situācijās: šajos mēnešos dzimušajiem piemīt īsta iekšējā izturība un neatlaidība
Beigu sākums? Avoti atklāj, ko Tramps darīs ar Krieviju, ja Putins noraidīs miera plānu
TV24
“Trampa-Putina tunelis zem Beringa šauruma ir reāls scenārijs. Vai tad visi aizmirsuši par Buša un Obamas izgājieniem?” Profesors atgādina 35
Lasīt citas ziņas

Vēsturiski geišas, kuras pārvalda tējas ceremonijas, dejas mākslu un klasisko instrumentu spēli, bija pieejamas tikai sabiedrības elitei. Anetei šī tikšanās bija emocionāls virsotnes punkts, ko viņa raksturo šādi: “Man tas visu mūžu bijis kā mītiskais tēls, kurš bijis ar mani prātā.” Viņa vēlējās šajā maģiskajā sajūtā dalīties ar visu grupu, cerot, ka arī pārējie sajutīs to pašu burvību.

Pirms došanās iekšā, komanda saņēma stingrus norādījumus par etiķeti: nekādu pieskārienu vai apskāvienu japāņu dāmām. Armands instruktāžai piekrita ar pārliecinošu: “Es sapratu!”. Tikmēr Diāna Zande sev rezervēja vietu pašā priekšplānā, lai nepalaistu garām nevienu detaļu, atzīstot: “Pirmajā rindā ir sajūta tā ka bērnam, jo visu tik labi var redzēt!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Tomāti pirms 9 miljoniem gadu nejauši sapārojās ar citu augu. Tos gardu muti ēdam arī šodien
Ogrē svarīga sēde, aiz deputātiem nostadīta vesela “apsargu armija”
RAKSTA REDAKTORS
Inese svētkos vēlējusies nosūtīt trīs dāvanas “Eņģeļa pasts” akcijā, taču šķēršļi sekojuši viens otram…

Lai gan Anete cerēja uz kopīgu estētisko baudījumu, Simsona reakcija bija krasi atšķirīga. Redzot ceļabiedru guļam, Anete vēlāk ar ironiju piebilda: “Armands noķēra meditatīvu pieredzi, vai ne?” Pats Armands par notikušo nekautrējās, paskaidrojot, ka šāda snauda viņam nav nekas svešs: “Tas nav nekas neierasts, teātros arī es tā daru. Man tā miegs uznāca… bet geiša bija smuka!”

VIDEO:

Armands Simsons gatavo savu "izaicinājumu" - kotletītes


Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Mazliet sāk likties, ka viss grozās ap tevi vien! Simsons pamatīgi nokaitina stand-up komiķi Bendiku
Veselam
“Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, nebaidieties!” Simsons emocionāli uzrunā Latvijas vīriešus
Kokteilis
Armands Simsons pasākumos arvien biežāk viens – viņa sieva nāk klajā ar publisku atzīšanos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.