Lai zinātnieki kārtīgi varētu pētīt dzīvniekus, piemēram, lūšus, tie nav obligāti jānomedī, kā to proponē atsevišķi mednieki. “Ar mūsdienu tehnoloģijām var izpētīt visu. Lai pētītu, nav jānomedī,” saka Jānis Ozoliņš. Attēlā: Līgatnes dabas taku lūšu ģimene 2018. gada februārī. Foto no Līgatnes dabas taku Feisbuka konta

VIDEO. Nofilmēts reti redzams skats – Skaņkalnes pagastā pa ceļu pastaigājas lūšu ģimene







Skaņkalnes pagasts, Mednieku klubs “Lībieši” fiksējis video ar unikāliem kadriem, vēsta Medibam.lv.

Pa meža ceļu vienkārši pastaigājas lūšu ģimene. Visticamāk, lūsene ar kaķēniem. Martā lūšiem sāksies riests, tādēļ, tuvojoties tam laikam, varētu novērot lielāku lūšu migrāciju, meklējot partnerus.

No Eirāzijas lūša aizsardzības plāna: “Galvenās lūšu prasības pret vidi ir pietiekams barības daudzums, drošas slēptuves atpūtai un vairošanās midzeņu ierīkošanai, kā arī ūdens tuvums (von Arx et al. 2004). Domājams, ka Latvijā lūšu eksistences apstākļus ievērojami uzlabojuši bebri ar papildus ūdenstilpju un cilvēkiem grūti pieejamu vietu ierīkošanu, kā arī pārnadžu un zaķu piesaistīšanu. Purvi nav lūšu pastāvīgi apdzīvots biotops, tomēr tie bieži uzturas purvu malās, labprāt izmanto grūti pieejamās minerālaugsnes saliņas purvā kā atpūtas vietas, kā arī bieži šķērso purvus pa ceļiem un takām (Anderson et al. 2003). No lauksaimniecības zemēm lūši izvairās un šķērso mazāk mežainus apvidus pa krūmājiem un upju ielejām. Lūši arī labi peld (Кучеренко1988).”