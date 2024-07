Nemieri Līdsas ielās, Lielbritānija Ekrānšāviņi no X

VIDEO. "Noziedzīga minoritāte" dedzina, posta un kliedz – kas notiek britu pilsētas Līdsas ielās?







Kad kādā Lielbritānijas pilsētas Līdsas priekšpilsētā izcēlušies nemieri – uzbrukumi policistiem, tika mestas raķetes, aizdedzināti un apgāzti transportlīdzekļi. Iedzīvotāji brīdināti palikt iekštelpās Harihilsā, Rietumjorkšīras policija raksturoja notiekošo kā “nopietnu nekārtību incidentu”.

Vairāki aculiecinieki BBC stāstīja, ka nakts notikumus izraisīja vairāki bērni, kas tika nodoti vietējās varas aprūpē. Šo faktu varas iestādes vēl nav apstiprinājušas. “Mēs stingri atturēsim spekulēt par šīs nekārtības cēloni, ko, mūsuprāt, ir izraisījusi noziedzīga minoritāte, kuras nolūks ir izjaukt kopienas attiecības,” ziņo vietējā policija

Kāda vietējā rajona iedzīvotāja ziņo, ka redzējusi bērnus un sociālos darbiniekus, kurus policijas darbinieki izved no mājas. “Visi pulcējās ap [māju], un godīgi sakot, tas vienkārši kļuva nekontrolējams,” viņa sacīja. Sieviete BBC stāstīja, ka klāt bija līdz 50 policistu, kad pūlis pulcējās un kļuva agresīvs. “Pūlis sāka kustību no turienes, un izplatījās uz citām ielām. Daudzi cilvēki nezināja, kas notiek, bet acīmredzami tikai pievienojās. Mēs esam šeit apmēram 11 gadus, bet nekad iepriekš neko tādu neesam redzējuši”

Police taking kids away from a family in Leeds that caused last nights riot☠️ pic.twitter.com/7jhIzwK5EU — Matthardybladerunner (@Matthardy_BR) July 19, 2024

Sociālajos tīklos kopīgotajos kadros redzams, ka policijas automašīnai izsist stiklus ar skrejriteni, citi bojāja auto akmeņiem un dažādiem atkritumiem. Rietumjorkšīras ugunsdzēsības un glābšanas dienests saka, ka vakarā nebija droši nosūtīt pat ekipāžas uz Harhilsu, lai gan tika aizdedzināts divstāvu autobuss un notika vairāki citi ugunsgrēki. Sociālajos medijos ievietotajos kadros redzams, kā vietējie iedzīvotāji mēģina tos dzēst. “Mēs vēlamies apliecināt sabiedrībai, ka esam gatavi nekavējoties reaģēt, ja dzīvības vai mājas būtu apdraudētas.”

Rietumjorkšīras mēre Treisija Brabina saka, ka ir satriekta par vardarbību, ka šāda veida noziedzīga rīcība netiks pieļauta, un mudināja sabiedrību atturēties no spekulācijām. Viņa piebilst: “Esmu atvieglota, ka neviens šajā incidentā nav nopietni cietis – mēs sniegsim visu iespējamo atbalstu Harihilsas iedzīvotājiem pēc vardarbības, kas tika veikta viņu kopienā.”

Locals continue to riot in Leeds, now creating bonfires in the streets. You can guarantee if this was a white British community, the riot police would have gone in. The police are so scared of being labelled racist they are literally willing to let the country burn. pic.twitter.com/T0ZcCEURXm — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) July 18, 2024

Several men trying to set a bus on fire during last night's massive riots by migrant communities in Leeds, England 🇬🇧 pic.twitter.com/afcxLOS5jw — Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2024

Muslims rioting in Leeds. pic.twitter.com/s8o3R6IefG — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) July 18, 2024

Green party councillor Mothin Ali for the Gipton & Harehills ward, stopping rioters from adding to the chaos.

After hours of still no police or fire services in leeds, harehills. What a good man 👏🏾 Shame on those spreading lies about him.pic.twitter.com/EuL8hEk1A2 — Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) July 18, 2024