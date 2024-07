Pēdējā laikā Ukrainu pārņēmis ārkārtējs karstums, kam īsti galu arī neredz, ja nu vien lokālas lietusgāzes, taču no tām vieglāk nekļūst. Lielākajā daļā valsts gaisa temperatūra ik dienu ir +34°…+37°, vietām centrā, dienvidos un austrumos iesils līdz +38°…+41°. Arī nakts stundas veldzi nedod, no nav vēsāks par +20 grādiem. Šie apstākļi ietekmē arī karavīrus abās frontes pusēs. Karstumu grūti pārdzīvot visiem, bet ierakumos iesošajiem un uz kaujas lauka noteikti ir vēl grūtāk.

Pēc sava kārtējā brauciena uz Ukrainu Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” piebilda, ka jau muitniekiem uz robežas, kas aizturēja palīdzības sūtījumus, teicis, ka viņiem jau te labi – ēnā, kondicionētās telpās, bet frontē čaļi +36 grādos un vairāk ierakumos, kaujas dunā cīnās par savu valsti. Tomēr muitniecei esot bijusi viena atruna: “Mēs neko nevaram darīt, kārtība mums ir tāda!”

Kāpēc notiek kavēšanās uz Polijas-Ukrainas robežas, Slaidiņš zināja teikt, ka Ukrainas drošības dienesti pārbaudījuši muitnieku darbu un, iespējams, tas saistīts ar to, ka bijuši pārkāpumi, kādi ir sodīti, un tagad viņi nostājas tādā pozā, – kravas un sūtījumi tiek pārsūtīti uz 150 kilometru attālākiem robežšķērsošanas punktiem, dokumentus nevar garas stundas sakārtot.

The epicenter with temperatures around +40°C is in Ukraine, Romania and Bulgaria. pic.twitter.com/BZVvPsEiSe

The work of our gunners in this incredible heat pic.twitter.com/tMJIErM9zH

in Kyiv the heat is terrible with a very long power outage. but we do not stop our work because we understand that it is even more difficult for our defenders, under constant fire from the aggressor. made more camo nets, we are preparing for another trip to the frontline #Ukraine pic.twitter.com/cElcZU559Q

Extreme weather in Ukraine after 40 degrees heat today whilst we were driving back. We saw a funnel start to form as we passed into the huge thunderstorm.

Help us get whats needed to where it's needed @ https://t.co/kOoliwQ7BL#Ukraineaid #StabdWithUkraine #UK #Cymru… pic.twitter.com/Ug3O5SoeHP

