ES ir reāls plāns, kā sodīt Ungāriju par Orbāna rīcību, – tas būs patiesi pazemojoši







Ungārija pašlaik prezidē ES Padomē, Budapeštā notiks samits no 28. līdz 29. augustam. Taču pēc tam, kad Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns mazināja palīdzības sniegšanu Ukrainai un patvaļīgi devās pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina, eiropieši zaudēja pacietību.

Kā raksta izdevums Politico, atsaucoties uz vārdā nenosauktiem sarunu biedriem Eiropas amatpersonu vidū, ES ārpolitikas vadītājs Žozefs Borels sasauks ministrus uz “oficiālu” ārlietu padomi vienlaikus ar samitu Budapeštā. “Ja tajā pašā dienā notiks augstā pārstāvja [Borela] organizētā oficiālā ārlietu padome, ministri nevarēs doties uz Budapeštu,” skaidroja viens no sarunu biedriem.

Organizējot Ungārijas boikotu, ārlietu ministri vēlas “sūtīt skaidru signālu, ka Ungārija nerunā ES vārdā”. Atbilstošs plāns jau neoficiāli apspriests ar vairākām ES valstīm, tostarp Franciju un Vāciju. Paredzams, ka Borela komanda to ES 27 pastāvīgajiem pārstāvjiem prezentēs 17. jūlijā. “Citi ES ministri jau bija gatavi izrādīt Ungārijai vēsumu. Pirmajā Ungārijas prezidentūras sanāksmē, kas notika Budapeštā, lai apspriestu industriālo politiku, ieradās tikai septiņi ministri no citām valstīm. Arī neviens komisārs neieradās. Boikotēt to, kam vajadzētu būt brīnišķīgs notikums valstij, kas ir priekšgalā, parādot sevi pasaules arēnā, ir vēl lielāka noniecināšana, kuras mērķis ir izlaist vēju no Orbāna burām,” raksta laikraksts.

Karš Ukrainā – Ungārijas pozīcija

Pēc pilna mēroga kara uzliesmojuma Ungārija ieņēma atklāti prokrievisku pozīciju, graujot palīdzības apmērus un plānus Ukrainai un aicinot uz draudzību ar Krieviju. 2. jūlijā Orbāns ieradās Kijivā, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zeļenski, bet jau nākamajā dienā apmeklēja Maskavu, lai runātu ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, no kurienes lidoja uz Ķīnu.

Tas notika tikai dažas dienas pēc Ungārijas ES prezidentūras sākuma. Izdevums Financial Times uzskata, ka tādā veidā Orbāns šo statusu izmantojis ļaunprātīgi, lai piešķirtu savai tikšanās reizei ar Putinu lielāku nozīmi. Pēc tam Eiropas Komisijas preses pārstāvis asi norādīja, ka Orbānam nav aicināts būt par starpnieku Krievijas karā pret Ukrainu.