VIDEO. Polijas lauksaimnieki visai neparastā un smakojošā veidā pievienojas centieniem aizsargāt savas valsts robežu ar Baltkrieviju Ieteikt







Reaģējot uz neseno karavīra traģisko nāvi, kuru pie Baltkrievijas robežas sadūra nelegālie migranti, poļu lauksaimnieki solījušies nepalikt vienaldzīgi pret uzbrukumiem savai valstij un tās drošības spēkiem. Viņi ir nākuši klajā ar unikālu iniciatīvu: sistemātiski izplatīt cūku vircu gar pierobežas teritorijām. Šī netradicionālā atturēšanas līdzekļa mērķis ir novērst nelikumīgu migrantu nonākšanu Polijā, ziņo “Telewizja Republika”.

Reklāma Reklāma

Lauksaimnieki no tautas nacionālās lauksaimnieku protesta organizācijas ir uzņēmušies atbalstīt robežu aizsardzību. Viņu visai neparastā un smakojošā metode ietver cūku vircas izkliedēšanu gar pierobežu, cerot, ka ar cūkām saistītā nepatīkamā smaka un kultūras tabu atturēs migrantus no mēģinājuma to šķērsot.

“Ja mēs izmantojam cūku vircu, migrantiem vajadzētu izvairīties no šīs zonas viņu reliģijas dēļ. Cūku vircas izplatīšanās liks viņiem nevēlēties iziet cauri šīm joslām,” skaidroja organizācijas pārstāvis Damians Muravecs.

Šī lauksaimnieku iniciatīva uzsver pieaugošo spriedzi un pasākumus, ko daļa pilsoņu ir gatavi veikt, lai atbalstītu nacionālo drošību Polijā.