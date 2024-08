Ķīniešu izcelsmes pusaudzis no ASV pretendē kļūt par jaunāko cilvēku, kurš vienatnē lidojis uz visiem septiņiem kontinentiem. Viņa grandiozā piedzīvojuma mērķis ir cēls – lai savāktu ziedojumus bērnu vēža izpētei, ziņo AP.

Ītans Guo, kuram nupat apritēja 19 gadi, savu ceļojumu sāka maijā Memfisā, Tenesī štatā. Veicot vairākas apstāšanās, lai pārnakšņotu, līdz šim Ītans ir apmeklējis septiņas valstis. Otrdien viņa ceļš veda tālāk uz Šveices pilsētu Ženēvu, pirms viņš devās tālāk uz Heraklionu Krētas salā.

Viņa plāns ir nobraukt 50 000 jūdžu (80 000 kilometru) 100 dienu laikā ar pieturām 60 valstīs. Viņš cer, ka uzmanība šim ceļojumam piesaistīs ziedojumus un iegūs līdz pat 1 miljonam dolāru vēža pētniecībai. Ītana brālēnam ir 4. stadijas asins vēža diagnoze, kas mudināja jaunieti doties šajā neticamajā un reizē cēlajā piedzīvojumā.

Pusaudzis nolēma uzrunāt Sentdjūdas bērnu pētniecības slimnīcu Memfisā. “Mums radās ideja par to, kā mēs varam pie tā strādāt kopā,” sacīja Ītans, “kā mēs varam padarīt šo pasauli par labāku vietu.”

Līdz šim viņš ir savācis aptuveni 20 000 ASV dolāru, taču viņš ir pārliecināts, ka piesaistīs vēl vairāk ziedojumu.

Ītans sāka mācīties lidot 13 gadu vecumā, un pēc četriem gadiem viņš ieguva pilota apliecību, taču apdrošināšanas kompānijas atteicās segt nepilngadīga pilota piedzīvojumu, tāpēc viņam bija jāgaida. Viņš ir nolidojis 700 lidojuma stundas un lidojis uz visiem 48 blakus esošajiem ASV štatiem.

Uz skrejceļa pie Ženēvas lidostas Ītans pastāstīja, ka tikai viens no 10 uzņēmumiem, kurus viņš uzrunāja kļūt par sponsoriem, patiešām piekrita.

Lielu un mazu uzņēmumu logotipi rotā Ītana modificēto četrvietīgo Cessna 182 lidmašīnu. Interesenti var izsekot viņa gaitām vietnē flightagainstcancer.com.

Ītans ir dzimis Tjaņdzjinā, Ķīnā, taču pašlaik dzīvo Vestpalmbīčā, Floridā. Jaunietis vēlējies kļūt par pilotu, lai izaicinātu sevi. Tomēr viņš sev paredz karjeras izveidi biznesā un tehnoloģiju jomā, nevis aviācijā.

Jaunieša vecāki bija noraizējušies par viņa projektu un aktīvi mēģināja viņu apturēt, liekot viņam to paveikt paša spēkiem kopā ar brīvprātīgajiem, sponsoru un citu atbalstītāju palīdzību.

Ītans apzinās riskus: “Balstoties uz savu pieredzi, piemēram, dzinēja problēmas pašā brauciena sākumā… es biju spiests saskarties ar faktu, ka jebkurā ceļojuma brīdī varu nomirt.”

Viņš ir veicis sagatavošanās darbus, piemēram, apgādājis lidmašīnu ar piederumiem aukstiem laikapstākļiem Antarktīdai, izdzīvošanas komplektu, ja viņš iestrēgst tuksnesī, un piepūšamu plostu, ja viņam nāksies nolaisties okeānā.

“Es melošu, ja teikšu, ka man nav bail,” sacīja Ītans. “Bet katru dienu es sevi iedrošinu. Es saku: “Tas ir tas, kam es ticu.” (…) Tāpēc es cīnīšos līdz pašām beigām.”

The impressive teen, who has partnered with @StJude, earned his HS diploma through home-schooling and worked 80 hour weeks to help finance his dream. He also helped secure financial partners and navigated international regulations all by himself. pic.twitter.com/SmvzlhHqF1

— Chris Fama (@CFamaWBZ) May 10, 2024