VIDEO. Putina runa šodien daudzus klausītājus zālē iemidzinājusi

“Soli pa solim mēs rūpīgi un sistemātiski atrisināsim uzdevumus, ar kuriem mēs saskaramies,” sacīja Putins uzrunā pirms militārās intervences pirmās gadadienas.

“Es runāju ar jums grūtā un mūsu valstij svarīgā brīdī, laikā, kad visā pasaulē notiek dziļas pārmaiņas,” Putins sacīja Krievijas augstākajām amatpersonām un politiskajai elitei.

