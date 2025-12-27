VIDEO. Šiem suņiem nevar uzticēt mājas sargāšanu! Vīrietis šokēts, redzot, kas notiek, kad saimnieku nav mājās 0
Divi suņi, paliekot mājās vieni, atvēruši viesistabas durvis un ielaiduši mājā… bulli un zirgu. Šis neticamais, taču pavisam reālais notikums risinājies Austrālijas Ziemeļu teritorijā, netālu no Dārvinas, kāda vietējā politiķa mājās.
Par neparasto piedzīvojumu sociālajos tīklos pastāstīja Valsts liberālās partijas deputāts Endrū Makkejs, kurš publiskoja video no mājas novērošanas kameras. Tajā redzams, kā dzīvnieki brīvi pārvietojas pa viesistabu, it kā tas būtu pats par sevi saprotami.
Liktenīgajā vakarā Makkejs ar bija devies uz pilsētu vakariņot draugu kompānijā. Viņš atvēris mājās uzstādītās kameras aplikāciju, lai viņiem parādītu savu čūsku terāriju, taču ekrānā pamanītais lika acumirklī steigties mājup.
“Kad pietuvināju attēlu un pēc tam to atkal attālināju, es ieraudzīju, kā kadrā parādās govs galva,” stāsta politiķis.
“Tajā brīdī teicu savai līgavai: Mīļā, mums tūlīt jābrauc mājās!”
Pārskatot ierakstu, pāris ātri saprata, kā dzīvniekiem izdevies iekļūt mājā. Izejot no mājas, durvis nebija pilnībā aizvērušās, un suņi Tanders un Sanijs nolēma doties nelielā pastaigā, ar purniem pastumjot durvis vaļā vēl plašāk.
Pēc suņu izbēgšanas savu iespēju nepalaida garām arī 18 mēnešus vecais bullis vārdā Sjū, kurš ziņkārīgi ieskatījās mājas iekšienē. Video redzams, kā bullis uz brīdi pakasa galvu pret durvīm, izpēta dīvānu, un drīz vien viņam pievienojas arī zirgs Krikets.
“Apmēram pusotru stundu Sjū un Krikets izzināja, kāda ir dzīve ar kondicionieri,” smejoties stāsta Makkejs.
“Godīgi sakot, ciklona laikā es pats biju ienesīs vistas mājā, tāpēc laikam tagad bija pienākusi viņu kārta.”
Neaicinātie viesi mājā sarīkoja arī nelielas nekārtības – nogāza dažus priekšmetus no plauktiem, pamielojās no atkritumu kastes un pat padzērās no akvārija.
“Ūdens līmenis bija nokrities par kādiem 20 centimetriem. Zivis, cik var spriest, visas izdzīvoja – tās ir gupijas, tāpēc saskaitīt gan ir grūti,” stāsta saimnieks.
Par laimi, neviens dzīvnieks incidentā necieta, un arī mājai nopietni bojājumi netika nodarīti – tikai nedaudz dubļu un ūdens, kas bija jāsavāc.
“Cik zinu, neviens arī neatstāja ‘dāvanas’ uz grīdas, tāpēc par to esmu īpaši priecīgs,” joko Makkejs.
Īpaši viņu iepriecinājis zirga Kriketa bezbailīgais raksturs, jo dzīvnieks ģimenei pievienojies tikai pirms dažām nedēļām.
“Viņš ir jaunākais mūsu mazā zoodārza iemītnieks un jutās kā mājās,” saka politiķis.
Pēc šī piedzīvojuma suņiem gan esot skaidri pateikts – ballītes bez saimniekiem mājās vairs nav atļautas. Tomēr bullis Sjū un zirgs Krikets joprojām bieži stāv pie aizmugurējām durvīm, cerot, ka tās atkal brīnumainā kārtā atvērsies.