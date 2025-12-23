Pirms dod kaut ko no galda, padomā divreiz! Populāra svētku ēdienu sastāvdaļa var izrādīties īpaši bīstama jūsu mīlulim 0
Ziemassvētku un citu svētku laikā daudzi saimnieki ar prieku dalās ar saviem četrkājainajiem draugiem svētku mielastā. Taču veterinārārsti brīdina, ka daži populāri pārtikas produkti, kas tiek pievienoti ēdieniem un cilvēkam ir pilnīgi droši, suņiem var izraisīt nopietnas veselības problēmas, vēsta ārzemju mediji.
Pat neliels daudzums šī pārtikas produkta proti sīpola, suņiem var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Sīpoli satur savienojumus, kas bojā dzīvnieka sarkanās asins šūnas, kas var laika gaitā novest pie anēmijas, vājuma, elpas trūkuma un vispārējās veselības pasliktināšanās. Sīpoli suņiem ir bīstami neatkarīgi no tā, vai sīpoli ēdienos tiek iekļauti svaigi, vārīti, cepti vai pulverveidā. Jāatzīmē, ka liela daļa cilvēku tieši sīpolus izmanto visdažādākajos ēdienos, piemēram, mērcēs, cepešos un pat desās.
Veterinārārsti uzsver, ka visas sīpola daļas ir vienlīdz bīstamas suņiem. Nekādā veidā tos nevajadzētu iekļaut ēdienos tad, ja plānojat ar kaut ko no svētku galda pacienāt arī savu mīluli. Pat neliels daudzums sīpolu var radīt nopietnus veselības riskus, tāpēc īpaši svarīgi ir kontrolēt to, ko suns saņem no svētku galda.
Papildus sīpoliem veterinārārsti brīdina arī par citiem bieži sastopamiem svētku ēdienu komponentiem, kas var būt bīstami suņiem. Piemēram, pārlieku sālīti ēdieni var izraisīt nieru pārslodzi, paaugstināt asinsspiedienu vai sāls intoksāciju. Tāpat alkohols tad, ja suns to netīšam padzeras, var izraisīt vemšanu, dezorientāciju un strauju cukura līmeņa kritumu asinīs. Pat neliela alkohola daudzums var būt bīstams atkarībā no suņa lieluma, vecuma un veselības stāvokļa.
Lai arī jūsu mājdzīvnieks svētkus patiesi izbaudītu, ārsti iesaka sagatavot īpašu drošu ēdienkarti mīluļiem. Tā var ietvert, piemēram, vārītu vai tvaicētu burkānu, lapu dārzeņus, pildītu vai vārītu tītara fileju bez ādas un kauliem. Tāpat arī no tītara gaļas varat mīlulim pagatavot pīrāgu, nepievienojot tam sāli un sīpolus, lai nodrošinātu, ka jūsu suns var nobaudīt svētku garšas, nebojājot veselību. Piemēram, pīrāgs ar saldo kartupeļu biezeni vai neliels daudzums nesālītas vārītas gaļas var būt lielisks risinājums.
Eksperti arī uzsver, ka kontrolēt suņa piekļuvi cilvēku ēdienam ir pats svarīgākais. “Katru gadu mēs dzirdam stāstus par suņiem, kas apēduši šokolādi vai pat padzērušies alkoholu un izdzīvojuši, taču tas nenozīmē, ka tas ir droši. Toksicitāte atkarīga no suņa lieluma, vecuma un pat ģenētikas,” norāda veterinārārsti. Viņi brīdina, ka pat suņi, kuri iepriekš jau nogaršojuši nelielu daudzumu bīstamu pārtikas produktu, nākamreiz var reaģēt daudz smagāk.