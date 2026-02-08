“Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!” Sokolovs atklāj, ko piedzīvojis veikala rindā 0
“Šodien “Depo” tas ar mani notika. Piebraucu starp fotosesijām bērnu eļļu nopirkt. Skatos, traki daudz cilvēku. Tāda sajūta, ka tauta visu ziemu sēdēja mājās un šodien pamodās, un uzreiz uz veikalu. Tādi pūļi parasti ir martā, sestdienas rītā. Traki!” Tā savu stāstu par atgadījumu veikalā vientē “Facebook” iesāk populārais fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs.
Viņš raksta: “Paņēmu, ko vajadzēja, un stāvu rindā. Pie katras kases vismaz 5-6 cilvēki. Es šokā, nostāvēju minūtes 15, vai pat vairāk un, kad mana kārta pienāca, skatos – tur stāv tas uzrakstiņš, ka jāiet uz citu kasi. Bet kasiere ir ļoti jauna meitene ar lielām acīm, turpina visus apkalpot. Es skatos uz viņu un saku: – “Oi, es ļoti atvainojos, es neredzēju, ka kase jau ciet””.
Uz to viņš sanēmis atbildi – “Neviens neredz. Es jau vairākas stundas nevaru uz tualeti aiziet…”
“Meitenei bija tāda balss, ka es sapratu, ka viņa nejoko. Viņas acīs es izlasīju, ka vēl pāris minūtes un notiks nelaime. Es sapratu, ka tā ir mana unikālā iespēja rīkoties un izdarīt cilvēkam kaut ko labu! Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!”
Sokolovs raksta, ka paņēmis rokās šo plāksnīti ar uzrakstu, pacēlis virs galvas un skaļi teicis: “Kase ir ciet! Kase ciet!”. Un cilvēki, neko daudz nesakot, devušies pie citām kasēm.
“Bet meitene paskatījās uz mani ar taaaaadu skatienu… – “Paldies! PALDIES JUMS!!!! Paldies! Es nekad mūžā nebiju redzējis tik daudz pateicības sievietes acīs. Un simpātiskā kasiere ļoti ātri devās kaut kur prom. Sīkums, bet es pēc tam visu ceļu smaidīju,” savas pozitīvās pieredzes stāstu noslēdz Sokolovs.