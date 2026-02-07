VIDEO. “Tas, kas tur notika, ir avārija! Varu nosūtīt dokumentus par to, kāpēc šis mani ir radījis tādu sašutumu!” Zutis publicē mīklainu video 0
Bokseris Kristaps Zutis publicējis video, norādot, ka dodas uz Pārtikas veterināro dienestu (PVD), lai pārbaudītu savus suņus un viņu agresiju.
Pie ievietotā video viņš raksta: “Pilns video šodien tiks publicēts mana YouTube! Tas pizdec kas tur notika ir avārija, ja kāds vēlas iepazīties varu nosūtīt dokumentus par to, kāpēc šis viss mani ir radījis tādu sašutumu un kāpēc visticamāk šis ir tikai sākums… ”
Video viņš skaidro, ka “Pārtikas veterinārais dienests jau gadiem sistemātiski vajā mani un manas kuces, gribēja pārbaudīt manus suņus uz agresivitāti, bet nevarēja mani atrast, nevarēja mani satikt, jo esmu tik nesasniedzams, neatrodams un neviens nekad nezina, kur es esmu. Un uzlika man sodu. Tagad braucu pie viņiem, lai veic pārbaudi.”
Youtube video, ko bokseris min gan neizdodas atrast, iespējams, ka tas vēl nav ievietots ar konkrētāku situācijas skaidrojumu.
