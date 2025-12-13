Saimniek, nedari tā! 6 ieradumi, kas liek sunim domāt, ka tu viņu nemīli 0
Video platformā “TikTok” plašu uzmanību piesaistījis video, kurā izceltas sešas cilvēka uzvedības izpausmes, kas varētu radīt stresu viņa sunim, liekot justies nevēlamam vai nemīlētam. Pēc video noskatīšanās daudzi saimnieki atzinās, ka ir darījuši šīs lietas.
Suņu saimnieki lūguši piedošanu saviem mīluļiem, saprotot, cik lielas sirdssāpes – neapzināti, bet tomēr nodarījuši saviem suņiem.
Par kādām uzvedības izpausmēm ir runa?
Atgrūžot suni, kamēr tas dod bučas. Tas var likt viņam domāt, ka tu to atraidi un ka viņš nav vēlams.
Lai gan ikviens laiku pa laikam mēdz pacelt balsi, kliegt uz savu suni noteikti nav vēlams. Arī tas sunim dod nepareizu signālu.
Tāpat arī dusmas, kas tiek izpaustas citādākā veidā, liek sunim domāt, ka saimnieks viņu vairs nemīl.
Ja nevēlaties, lai suns pārprot jūsu jūtas, nedrīkst viņam atņemt ēdienu vai kārumu ēšanas laikā.
Jābūt lielai skaidrībai arī brīdī, kad rotaļājaties ar savu suni. Ja tas pāraug vairāk par ķircināšanu, piemēram, pūšot sejā elpu, bakstot mājdzīvnieku – suns var apjukt.
Visbeidzot, ignorējot suņa bailes. Suņi var baidīties arī no vienkāršām lietām, taču baiļu ignorēšana no saimnieka puses var radīt nevajadzīgu trauksmi.
Šie piemēri atgādina, cik svarīgi ir apzināties — suns uztver pasauli citādi nekā mēs. Viņš ļoti labi jūt emocijas, intonāciju un ķermeņa valodu. Katrs mūsu žests, balss tonis vai reakcija viņam var nozīmēt ko daudz vairāk, nekā mums šķiet.
Tāpēc, ja vēlies, lai tavs četrkājainais draugs justos droši, mīlēts un saprasts, galvenais ir pacietība, maigums un konsekvence. Runā ar viņu mierīgi, izrādi uzmanību, slavē par labo uzvedību un, pats galvenais, neignorē viņa emocijas.
Jo suns nekad neprasa daudz — tikai sajūtu, ka viņš ir daļa no tavas pasaules un ka tu viņu mīli tāpat kā viņš tevi.
@digitdax The last one is particularly important to remember… 🥺 #dogpov #povdog #dachshunduk #sausagedog #sausagedogcentral #dogfacts ♬ Turning Page (Instrumental) – Sleeping At Last
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!