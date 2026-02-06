Foto: Ekrānuzņēmums no video

“Tu tur pats esi bijis?” Kambala sagādā Olgai neparastu pārsteigumu 0

17:02, 6. februāris 2026
Vēlēdamies sniegt sievai atslodzi no ikdienas stresa, sportists Kaspars Kambala šovā “Slavenības. Bez filtra” sarīkoja Olgai relaksācijas rituālu. Viņa mērķis bija palīdzēt dzīvesbiedrei atgūt iekšējo mieru un norobežoties no apkārtējām negācijām, aizvedot viņu uz kādu iepriekš nezināmu vietu.

Nonākot galamērķī, pārim nācās nedaudz pamaldīties, meklējot pareizo adresi. Kamēr abi pētīja ēku numurus, Olga kļuva aizdomīga: “Tu varbūt nezini, kur mani atvedi? Tu tur esi bijis pats?”

Kaspars atzina, ka šī ir arī viņa pirmā reize šeit. Drīz vien vajadzīgās durvis ar numuru 12 tika atrastas, un pāris nonāca telpās, kur valdīja gaiša noskaņa un pianistes spēlētas melodijas.

Uzņemšanas telpā abus sagaidīja darbiniece, kura uzreiz lika Olgai sajusties īpašai, piesakot gaidāmo rituālu kā īpašu pieredzi: “Šodien Kaspars jums ir sarūpējis kaut ko ļoti īpašu – es ceru, ka jums patiks.”

Olga, lai gan joprojām neizpratnē par precīzu plānu, neslēpa prieku par vīra rūpēm. Drīz vien atklājās, ka dāvana ir japāņu galvas masāža.

Speciāliste uzsvēra, ka šis process palīdzēs pilnībā distancēties no rutīnas, salīdzinot cilvēka prātu ar tehniku: “Šodien mēs restartēsim jūsu “kompjūteru”, dzēsīsim visus “negatīvos failus” un salādēsim pozitīvo.”

Lai vizīte būtu vēl jēgpilnāka, Olgai tika ieteikts procedūras laikā vizualizēt savas vēlmes, kā arī ļauts izvilkt simbolisku piemiņas kartīti.

Plašāk skaties video:
https://play.1188.lv/pasmaju-tv-sovi/slavenibas-bez-filtra-6/kaspars_kambala_sievai_sarupejis_relaksejosu_parsteigumu-1189215/

