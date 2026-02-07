Salauztas sirdis vai tikai šovs? Sindija Bokāne beidzot faniem atbild par šķiršanos no Nika Endziņa, viņš publicē aizdomīgu video 0
29.janvārī par saderināšanos paziņoja šova “Slavenības. Bez filtra” jaunpienācēji – uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne. 4.februāra vakarā Endziņš “Instagram” īso stāsu jeb “stories” sadaļā publicējis ierakstu, ka attiecības ar Sindiju ir beigušās.
Pēc tam abi šķiršanos publisko nav apsprieduši. Niks Endziņš visas bildes no savs Instagram ir izdzēsis, Sindija gan ne.
Šodien viņa ievietojusi atbildi uz kāda fana jautājumu, ka pagaidām šķiršanos nekomentēs publiski.
Savukārt Niks Endziņš ievietojis reklāmas video no šova, kurā abi nesen saderinājās ar tekstu “Katra tā dzīves situācija kas tavā dzīvē notiek, tevi aizved pie kaut kā vērtīga un manā dzīvē vērtīga esi Tu! Šis bija tik skaisti pateikts! Vai Tu seko līdzi “Slavenībām. Bez filtra”?”
Šobrīd abu sekotāji tā arī paliek neziņā, vai slavenais pāris ir kopā vai šķīries.