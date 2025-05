VIDEO. Skatītāji aiztur elpu – ātrumlaiva paceļas gaisā un avarē, brīnumainā kārtā bez upuriem Ieteikt







Video iemūžināts dramatisks brīdis, kad ātrumlaiva, sasniedzot vairāk nekā 320 km/h, pacēlās gaisā, apmetās riņķī un ar milzīgu triecienu avarēja Arizonas Havasu ezerā.

Negadījums notika 26. aprīlī, ikgadējā ātrumlaivu pasākumā “Desert Storm”, kas pazīstams kā viens no vērienīgākajiem augstas veiktspējas laivu saietiem ASV. Negadījumā iesaistītā laiva bija “Freedom One Racing” komandas spēkrats, kas saskaņā ar video no kabīnes pārsniedza 200 jūdzes stundā (virs 320 km/h), pirms zaudēja kontroli un burtiski pacēlās no ūdens virsmas.

Žurnāls “Speedboat Magazine” neilgi pēc negadījuma publicēja nomierinošu ziņu: “Briesmīgs brīdis… kad ‘Freedom One’ burtiski pacēlās debesīs savā ātruma braucienā. Par laimi, tā piezemējās uz ūdens virsmas vertikāli. Pēc pāris satraucošām minūtēm gan pilots, gan operators izkāpa paši no noslēgtās kabīnes – bez nopietnām traumām.”

Viņi tika aizvesti uz slimnīcu pārbaudei, taču, kā vēlāk apstiprināja pati komanda, viņi esot “tikai nedaudz sasisti, bet sveiki un veseli”.

Komandas tehniķis Raiens Olahs 27. aprīlī publicētā video pateicās glābējiem: “Dzirdējām, ka nirēji bija ūdenī 20 sekunžu laikā. Viņi mūs izvilka ārā ātri un droši. Nevaram pateikties pietiekami.”

“Galu galā mēs uzvarējām sacīkstē… pat ja otrādi un atmuguriski!” ar smaidu uz lūpām piebilda viņš.