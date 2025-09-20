Privātmājas pagalmā 15 minūtes pirms saimnieces ierašanās nošauj suni. Iedzīvotāji šokā un nobažījušies par drošību savā pagalmā 87
Šokējošs notikums Jēkabpilī satricinājis vietējos iedzīvotājus un sociālā medija “Facebook” lietotājus. Privātmājas pagalmā nošauts suns, kamēr turpat blakus atradās bērni. Sašutumu pastiprina ne tikai nežēlīgais noziegums, bet arī fakts, ka, pēc suņa īpašnieces stāstītā, līdzīgas situācijas notikušas jau agrāk. Anta sociālajos tīklos dalās ar sāpīgu un satraucošu aprakstu par to, kas pagalmā noticis ceturtdienas vakarā, aicinot arī citus, iespējamos cietušos, atsaukties un kopīgiem spēkiem apturēt vardarbību.
Anta sociālo mediju platformā “Facebook” raksta: “KAS NOTIEK JĒKABPILS??? Man manā privātmājas pagalmā tika nogalināts mans sunītis Semītis, šo ceturtdienu 18.09.2025. vakarā ap 19:00. Tas ir 15 minūtes pirms manas ierašanās. Pagalmā atradās trīs bērni.”
Sieviete savā publikācijā apgalvo, ka zina, kurš paveica šo nežēlīgo noziegumu un ir pārliecināta, ka arī netālu dzīvojošie kaimiņi ir lietas kursā par notikumiem, kuri norisinās viņu apkaimē.
Anta raksta, ka suņi tika nošauti ik pa laikam. “Es tagad zinu piecus gadījumus personīgi. Tas kaimiņš – “mērglis” kas dzīvo pretī mājā un vēro manu īpašumu un arī citus. Šis cilvēks ir mednieks un ieroču labotājs visiem Jēkabpils novada medniekiem, kas ir arī policijas darbinieki.”
Sieviete turpina.. “Tika izsaukta policija un ierosināta krimināllieta. Lietas virzībai sekošu līdzi. Katru detaļu aprakstīšu atsevišķi, jo saprotu, ka iepriekš ir bijuši iesniegumi, bet persona netika sodīta. Šis psihiski nelīdzsvarotais cilvēks (tāpēc, ka dzirdēju kā bļāva uz sunīša daudz reizes) turpina labot ieročus un ir mednieks.”
Sieviete uzdod jautājumu – cik droši varam justies savā īpašumā tagad?? Vai viņš nepavērsīs ieroci pret cilvēkiem savā prāta aptumsuma, dusmu brīdī????? Bērni arī bļaustās…
Sieviete aicina arī citus cilvēkus, kuri iespējams līdzīgā veidā cietuši no šī vīrieša, atsaukties un kopīgiem spēkiem šo lietu atrisināt.
Tāpat sieviete piebilst, ka tagad saprot, kur pirms vairāk kā trīs gadiem pazuda viņas iepriekšējais sunītis, šāda piebilde apstiprina, ka tas nav pirmais šāda veida pastrādātais noziegums.
Ieraksts sociālajos medijos pievērsa daudzu cilvēku uzmanību. Komentāru sadaļā cilvēki steidz mājdzīvnieka īpašniecei izteikt līdzjūtību un nosoda pāri darītāju.
Antra aicina situāciju risināt publiski: “Anta, mērgļa vārdu studijā!! nav ko slēpt izdzimteņus, mums viens tāds uz blakus ielas suņiem lika slazdus un kaķus ar gaiseni šāva, kad vienreiz izbrēcos uz viņu , ka man ir foto pierādījumi, tagad kādu laiku jau ir miers. Šitādiem tik pa skaustu, pretekļi”
Agita atklāj vēl citas šokējošas detaļas: “Ak vai….cik cilvēki nav cietuši no viņa un visi ir apklusināti! Viņš savu suni nošāva jo bija izgājis aiz vārtiem! Tik daudz ir dzirdētu lietu par to pretekli ko viņš ir izdarījis, ka ārprāts. Bet nekas nav panākts. Tāpēc es ceru un gribu lai visi kopīgi Anta Ligere palīdzam tikt līdz beigām un viņš tiks sodīts.”
Arī Valsts policija zem publikācijas sniegusi savu komentāru: “Labdien! Saistībā ar šo notikumu Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē ir uzsākts kriminālprocess. Likumsargi skaidro notikušā apstākļus.”
Vēl kāda sieviete neslēpj savu sašutumu: “Ak vai! Tik briesmīgi! Diemžēl pilnīgi reāli varu iedomāties, ka tas izdzimtenis zina ko dara. Suni nošāva, kad neviens nebija mājās un nevarēja pieķert pie rokas. Gan jau ilgi plānoja un vaktēja īsto brīdi. Nezinu vai policija ņemsies ko darīt, ja neatradīsiet kādu kurš šo rīcību redzēja. Tik briesmīgi, ka visi būtībā zina kurš vainīgs, bet pierādīt fiziski nevar. Tā nu policija var legāli izlikties par beigtiem. Ja šis jums jau otrais gadījums. Pieminējāt savu haskiju. Tad varbūt ir vērts ieguldīt video novērošanas iekārtās savā īpašumā. Varbūt paveiktos noķert mērgli darbībā. Gandrīz jāķeras pie 90-to gadu tehnoloģijām un jāsavāc rajona brašākie puiši lai “parunā” ar kundziņu kādā klusā stūrītī, kur arī neviens neko neredzētu un nedzirdētu. Nez vai tad arī policija bolītu acis un plātītu rokas?”
LA.LV sazinājās ar mājdzīvnieka īpašnieci, lai sīkāk skaidrotu notikušo. Anta sarunā atklāj, ka nesajūt nekādu ieinteresētību no inspektora puses, lai šī lieta tiktu ātrāk izmeklēta. Sieviete informē, ka vēljoprojām nav veikta kratīšana, kā arī ekspertīze sunim.
“Atrunājās, ka daudz darba. Ekspertīzes lēmumu esot jāgaida nedēļu, jo neesot attiecīgā amatpersona, kura varētu pieņemt šādus lēmumus,” stāsta mirušā mājdzīvnieka saimniece, piebilstot, ka pats inspektors ir mednieks un savus ieročus labo pie kaimiņa, kurš visticamāk ir vainojams sunīša nāvē.
