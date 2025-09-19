Tur valda nemiers: kuras ir ES drošākās un nedrošākās galvaspilsētas? Drošākā ir mums ļoti tuvu… 0
Pēdējos gados bandu vardarbība ir kļuvusi plaši izplatīta vairākās Eiropas valstīs — sākot no regulārām ložmetēju apšaudēm Briselē līdz pusaudžu slepkavībām Zviedrijā.
“Euronews” aplūko galvenās Eiropas pilsētas, kurās visbiežāk notiek apšaudes, bet iezīmē arī tās, kurās bandas vardarbība un šaujamieroču noziegumi praktiski nav sastopami.
Tas nav zinātnisks salīdzinājums — daudzās valstīs policija šaujamieroču noziegumus neizdala atsevišķi, un ne visas ES galvaspilsētas publicē detalizētus datus. Ņemti vērā nacionālie statistikas dati un mediju ziņojumi, pielāgojot tos atšķirīgajiem pilsētu izmēriem.
Lielākā daļa apskatīto pilsētu ir ES dalībvalstu galvaspilsētas, taču ir izņēmums — situācija Marseļā bija tik dramatiska, ka šī pilsēta tika iekļauta sarakstā. Savukārt vairākas Balkānu valstis, kur šaujamieroču noziegumi ir plaši izplatīti, šoreiz paliek ārpus fokusa.
Augsta riska zonas: Brisele, Stokholma, Marseļa, Amsterdama
Šajās pilsētās bandas vardarbība un narkotiku tirgus radījis sistemātiskas problēmas.
Brisele — Eiropas šaujamieroču noziegumu galvaspilsēta
Šogad Brisele kļuvusi par bīstamāko Eiropas galvaspilsētu, kad runa ir par šaujamieroču lietošanu. Anderlehtas un Molenbekas rajonos narkotiku karteļu izraisītās apšaudes kļuvušas par ikdienu.
Līdz augustam pilsētā reģistrētas 57 apšaudes, no kurām 20 — vien vasarā. Prokurors Žiljēns Moinils brīdināja: “Ikviens, katrs Briseles iedzīvotājs, var kļūt par klīstošas lodes upuri.” Iekšlietu ministrs Bernārs Kintēns tagad atbalsta priekšlikumu patrulēt ielās ar karavīriem un paplašināt videonovērošanas tīklu.
Stokholma — no mierīgas metropoles līdz šaujamieroču karstajam punktam
Zviedrijas galvaspilsētas reģionā līdz augustam reģistrēti 55 šaujamieroču uzbrukumi ar deviņiem bojāgājušajiem. Kopumā valstī šogad jau 113 apšaudes prasījušas 33 dzīvības. Pieaugusi narkotiku bandu ietekme, kas bieži algo pusaudžus kā slepkavas, izmantojot gan ieročus, gan pašdarinātas bumbas.
Marseļa — narkotiku mafijas bastions
Pagājušajā gadā Marseļa bija viena no vardarbīgākajām pilsētām Eiropā: 24 nāves gadījumi apšaudēs, lai gan 2022. gadā tie bija 49. Eksperti uzsver, ka statistikas uzlabojums nav policijas nopelns, bet gan bandas kara beigas starp “Yoda” un “DZ Mafia” klaniem. Šogad situācija uzlabojusies, tomēr prese ziņo par diviem nāvējošiem uzbrukumiem.
Amsterdama — mazāk šāvienu, vairāk sprādzienu
Oficiālu datu ir maz, taču vietējie mediji ziņo, ka bandas arvien biežāk izmanto spridzināšanu, lai tiktu galā ar konkurentiem. 2023. gadā Amsterdamā reģistrēti 197 sprādzieni — divreiz vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šaušanas incidentu bija septiņi, viens no tiem letāls.