VIDEO. "Tēvs strādā apsardzē, varbūt mācījis šaut." Kaimiņi atklāj detaļas par ģimeni, kuru dzīvoklī atrada mirušus zēnus







Pagājušajā piektdienā kādā dzīvoklī Rīgā Pļavniekos tika atrasti divu 12 gadus vecu zēnu līķi ar šautām brūcēm. Līdz šim izskanējusī informācija no Valsts policijas puses ir skopa un pagaidām saprast, kas īsti noticis, nav iespējams. Zināms, ka ieroča īpašnieks nav apcietināts, bet viņam būs jāatbild par ieroča turēšanas noteikumu pārkāpumiem. Raidījums “Degpunktā” devās uz konkrēto māju, kur notika traģēdija, lai aprunātos ar kaimiņiem.

Spriežot pēc uzsāktajiem kriminālprocesiem, apzināta slepkavība nav notikusi.

Kopš traģiskā notikuma pagājusi gandrīz nedēļa. Apkārtnē satiktie kaimiņi, kas zina ģimeni, kuru dzīvoklī nelaime notika, visi kā viens atbild, ka vietējie par šo notikumu daudz nerunā. Nav informācijas par to, kas īsti tai dienā notika un kā dzīvību varēja zaudēt divi bērni. Pie mājas sastaptā sieviete dzirdējusi, ka puikas dzīvoklī sašautus atradusi viena zēna mamma.

“Šausmīgi. Ātrie tik ātri bija, ka skriešus skrēja. Kaimiņus visus aptaujāja policisti. Nu, pulksten 14 notika, bet mamma atnāca pulksten 17. Tad arī viss sākās. No pulksten 17 līdz 22. Pēc tam arī tēvs atnāca pēc darba. Kas to lai zina. Varbūt no skolas bērni atnāk, spēlējas – mēs taču paši bijām jauni,” sacīja sastaptā kundze.

To, ka pie zēna bijis draugs vai draugi, pieļauj arī citi kaimiņi. Viens no iedzīvotājiem redzēja, ka likumsargi uz māju atved otra mirušā bērna vecākus.

Cits kaimiņš stāsta: “Es tā spriežu, ka tā pistole ir aiztikta vairākas reizes. Es tā domāju, jo, ja tu atrodi to pistoli, tu uzreiz nešausi. Tas nozīmē, ka viņi ir spēlējušies ar viņu. (..) Varbūt tēvs ir mācījis šaut vai tamlīdzīgi. To neviens nezinās, viņš jau nestāstīs, ka ir mācījis šaut, apieties ar ieroci vai ko. Viņš apsardzē strādāja, un tāpēc viņam bija pistole. Kā jau vairāki cilvēki izteicās, ja nošauj labāko draugu, tad pašam vairāk nekas neatliek.”

Nevienu, kurš būtu dzirdējis šāvienu vai šāvienus, “Degpunktā” nesastop. Daudzi bija mājās, bet, kā paši saka, ir pieraduši pie dažādām skaņām un, iespējams, šāviena troksni nav atpazinuši.

“Nu, mierīgi dzīvoja. Puika ļoti tāds pieklājīgs, ļoti draudzīgi vienmēr dzīvoja, neko sliktu nevaru pateikt, vispār neko. Ļoti zolīdi, normāli cilvēki. Nekas tur tāds, nu, ziniet, kā mēdz būt. Vai tur bērni kliedz, vai tur rātos kāds, neko tādu nekad nedzirdēju. Vienkārši nepareizi uzglabāja ieroci. Varbūt, ja nebūtu piekļuves. Pirmkārt, dažādās vietās jābūt patronām, un nedrīkst būt pielādēts, jābūt seifam, un atslēga tur vispār nedrīkst būt tā, lai to kaut kur varētu atrast, lai bērni to jebkādā veidā varētu dabūt vaļā,” norāda cita mājas iedzīvotāja.

Visticamāk, sievietei ir taisnība. Valsts policijas sniedza informāciju, ka uzsākts kriminālprocess par nonāvēšanu aiz neuzmanības un par šaujamieroča glabāšanas noteikumu neievērošanu, bet, tā kā nelaimē iesaistītā oficiāli reģistrētā ieroča īpašnieks ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodarbinātais, nozieguma izmeklēšanu pārņēmis Iekšējās drošības birojs.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ziņo, ka ieroča īpašnieku tur aizdomās tikai par šaujamieroča glabāšanas pārkāpumiem. Viņam piemērotais drošības līdzeklis nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

