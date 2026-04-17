VIDEO. Vai esi ko tādu redzējis? Divi eži sarīko kautiņu ceļa vidū
Sociālajos tīklos popularitāti guvis neparasts video no Dagestānas, kurā redzama pavisam neikdienišķa aina – divi ezīši ceļa vidū iesaistījušies īstā “kautiņā”.
Video redzams, kā abi dzīvnieki sastopas un sāk savstarpēju cīņu, pilnībā ignorējot apkārt notiekošo. Pat cilvēku klātbūtne un kustība tuvumā viņus neattur no savas “divkaujas”.
Situācija kļuva tik neparasta, ka kādam vīrietim nācās iejaukties – viņš pārtrauca ezīšu cīņu un katru no tiem aizraidīja savā virzienā.
Video izraisījis lielu interesi un izbrīnu, jo daudzi atzīst – šādu skatu dzīvē redz pirmo reizi.