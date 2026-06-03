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Dzimuši zem laimīgas zvaigznes – šajos mēnešos pasaulē nāk vislielākie veiksminieki 2

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kokteilis.lv
12:38, 3. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ezotēriķu vidū pastāv pieņēmums, ka Visums savus favorītus izvēlas jau pirms dzimšanas. Pēc astrologu un numerologu domām, noteiktos gada periodos dzimušajiem var piemist īpašs iekšējais magnētisms, kas piesaista veiksmi.

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Dzimuši zem laimīgas zvaigznes – šajos mēnešos pasaulē nāk vislielākie veiksminieki 2
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Šajos mēnešos dzimušie cilvēki biežāk nekā citi “nejauši” nonāk īstajā laikā un īstajā vietā, ziņo Parade.

Vai esi viņu vidū?

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