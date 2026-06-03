Dzimuši zem laimīgas zvaigznes – šajos mēnešos pasaulē nāk vislielākie veiksminieki 2
Ezotēriķu vidū pastāv pieņēmums, ka Visums savus favorītus izvēlas jau pirms dzimšanas. Pēc astrologu un numerologu domām, noteiktos gada periodos dzimušajiem var piemist īpašs iekšējais magnētisms, kas piesaista veiksmi.
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Dzimuši zem laimīgas zvaigznes – šajos mēnešos pasaulē nāk vislielākie veiksminieki 2
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Šajos mēnešos dzimušie cilvēki biežāk nekā citi “nejauši” nonāk īstajā laikā un īstajā vietā, ziņo Parade.
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