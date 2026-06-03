“Apsardze jau izsaukta un mana bilde karājas pie ieejas!” Pircējs “Rimi” saņem kārtīgu sodu par vēlmi “mazliet šmaukties” 0
Kurš gan no mums nav piedzīvojis to nelielo panikas devu, stāvot pie pašapkalpošanās kases? Tu turi rokā bulciņu, sistēma spītīgi atsakās sadarboties, rinda aiz muguras aug garumā, un gaisā virmo klusa bezcerība. Nesen sociālajos tīklos par īstu hitu kļuva kāda pircēja stāsts, kurš nevainīgu mēģinājumu nopirkt maizīti „Rimi” veikalā pārvērta par episku sižetu, kas cienīgs kriminālfilmai.
Stāsta autors atklāj, ka nav spējis atrast savu izvēlēto maizīti ne preču sarakstā, ne meklētājā. Lai lieki nekavētu laiku un dotos pa vieglo ceļu, viņš nolēma izdarīt radošu izvēli un vienkārši uzspiest uz ekrāna visiem labi zināmo kruasānu. Taču plāns izgāzās ar blaukšķi. Tajā pašā sekundē tieši pie auss kā bubulis no tumsas iznira veikala darbinieks ar skarbu un lakonisku verdiktu: „Tas nav kruasāns.” Pircējs atzīst, ka tajā brīdī nobijies ne pa jokam – licies, ka apsardze jau ir ceļā, bet paša fotogrāfija tūlīt tiks izkārta pie ieejas līdzās citiem meklēšanā esošajiem likumpārkāpējiem.
Kā izrādās, šis nav vienīgais gadījums. Komentāros pie ieraksta uzreiz uzvirmoja diskusijas, un pircēji steidza dalīties ar savām „nelegālajām” dēkām pie kasu aparātiem. Kāda lietotāja atzinās, ka reiz nejauši ievadījusi nepareizo ābolu šķirni un uzreiz jutusies kā pamatīga noziedzniece, savukārt cita atceras gadījumu, kad kasiere no veselu 20 metru attāluma pamanījusi un pāri visai zālei bļāvusi, ka maisiņā ir nepareizais gurķis. Kā viņas spēj atšķirt divas vizuāli identiskas lauku gurķu šķirnes no tāda attāluma – tas paliek neatklāts lielveikalu darbinieku superspēju noslēpums.
Interneta asprāži situāciju ātri vien pacēla jaunā līmenī, radot asprātīgus memus. Tika izveidots pat viltus ekrānuzņēmums no sabiedrības brīdināšanas sistēmas ar skaļu uzrakstu: „LATVIJAS ŠŪNAPRAIDE: TAS NAV KRUASĀNS!”, liekot noprast, ka par šādu pārkāpumu drīz tiks izsludināta nacionālā trauksme. Tajā pašā laikā citi pircēji norāda uz monētas otru pusi – pašapkalpošanās kasu katalogi mēdz būt tik nepilnīgi, ka pircēji vienkārši ir spiesti improvizēt. Kāds komentētājs dalījās pieredzē no „Maximas”, kur pat veikala darbiniece nav spējusi sistēmā atrast ēdamistabu kastaņus un abpusējas vienošanās rezultātā uzspiedusi „Plūmes”. Tā pircējs ticis pie eksotiskas delikateses par visai izdevīgu cenu.
Kamēr vieni iesaka apiet sistēmu, piemeklējot lētākas bulciņas ar identisku svaru (jo viedie svari uzreiz pamana blēdības un bloķē kasi), pieredzējušākie pircēji atgādina – darbinieki nav ienaidnieki. Pat ja gadās kruasānu afēra, vislabākais ierocis ir smaids un laipnība. Nākamreiz, kad dosieties pirkt bulciņu, esiet uzmanīgi. Lielveikalu modrā acs nekad neguļ, un kas zina – varbūt tieši aiz jūsu muguras jau stāv kāds, kurš ir gatavs pačukstēt: „Tas nav kruasāns…”