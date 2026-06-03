“Maksā 10 eiro, ja nemaldos!” Veikalos “Depo” nopērkams jaunums, ko neviens negaidīja, bet tagad visi ir sajūsmā 0
Soctīklotāji ar patiesu sajūsmu uzņēmuši kādu jaunu produktu sēriju veikalos “Depo”. Tagad tur nopērkami arī krekliņi, uz kuriem ir asprātīgi uzraksti “Depo” stilā. Tie labi var noderēt dāvanai īstiem būvniecības un šī veikalu tīkla faniem, kādu Latvijā ir ne mazums.
Jaunumu veikalu plauktos pamanījusi Austra, kura pievienojusi foto un komentāru: “Arī DEPO tagad savi merča krekli! Labs!”
No Austras foto var redzēt, ka krekliņus rotā šādi teksti: “Man ir visas skrūvītes,” “Man ir laba zāle,” “Man patīk zāģēt,” “Pozitīvas vibrācijas”.
Arī komentētāji pievienojas priekam un uzteic komandas oriģinalitāti. Daudziem jau uzreiz prātā ir kāds, kurš pelnījis kādu no šiem krekliņiem.