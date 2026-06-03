Foto: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Samanta Tīna beidzot parāda lepno namu, kurā ievākusies 0

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kokteilis.lv
18:34, 3. jūnijs 2026
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Pāršķirot jaunu lapu savā dzīvē, dziedātāja Samanta Tīna ir atstājusi Rīgas steigu, lai apmestos gleznainajā Kuldīgā. Mākslinieces svaigi iekārtoto mājokli novērtēt devās aktieris Andris Bulis šova “Slavenības. Bez filtra” ietvaros.

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Kuldīgas vēsturiskajā gaisotnē, ko ieskauj koši zaļumi, ceriņu smarža un baznīcas siluets, atrodas dziedātājas personīgais miera templis. Ar sirsnīgu uzņemšanu viesus sveic pati nama saimniece: “Laipni lūgti manās mājās.”

Šī mājvieta nav nejaušība – tā iegādāta pēc ilgstošiem meklējumiem un rūpīgas plānošanas. “Ļoti ilgi meklēts, ļoti ilgi lolots. Beidzot es varu teikt, ka saimniece ir mājās,” gandarījumu neslēpj Samanta Tīna.

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Tā kā ēka atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts pasaules mantojuma sarakstā, remontdarbus pavada stingri noteikumi. Samanta atminas kuriozu un reizē izaicinošu situāciju, kad uzzinājusi par šo statusu: “Tad, kad es iegādājos šo īpašumu, mēs nebijām UNESCO, tad pēc nepilna pus gada savā pastkastītē es saņēmu paziņojumu – apsveicam, jūs esat UNESCO.”

Viņa neslēpj, ka atrašanās aizsargājamā zonā uzliek lielu atbildību un par prasību ignorēšanu draud finansiālas sankcijas. Tomēr vietas burvība atsver pūles – tieši blakus mājai plūst Alekšupīte, radot neatkārtojamu noskaņu.

Šis gads dziedātājai ir pavērsienu pilns un paliks atmiņā uz visiem laikiem. Līdztekus vērienīgajiem mājas pavarda iekārtošanas darbiem, Samanta Tīna ir pirmdzimtā gaidībās.

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