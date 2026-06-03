“Kur jūs ar tiem naktskrekliem ejat?” Ralfs Eilands asi kritizē kādu sieviešu iemīļotu apģērba gabalu 0
Mūsdienu modes pasaulē viedokļi var atšķirties, taču vienu gan nevar noliegt – mode ir nepārtraukts radošuma un dažādības avots. Katru dienu mēs redzam arvien interesantākus un pārsteidzošākus apģērbu gabalus, kas izaicina klasiskās robežas un stila stereotipus.
Modes tendences kļūst arvien drosmīgākas, apvienojot dažādas kultūras, laikmetus un personas izpausmes, tādējādi padarot modes pasauli dinamisku un aizraujošu bezgalīgu iespēju laukumu. Stilīgi cilvēki zina, ka modes jēga ir pašizpausmē, nevis tikai sabiedrības pieņemšanā, tāpēc, iespējams, arī ir radies teiciens, ka par modi nestrīdas.
Vienlaikus Ralfs Eilands atklāti kritizē kādu visai iecienītu sieviešu apģērbu gabalu. Savas domas Eilands ir izteicis “Instagram” stāstos (story). Viņš stāsta, ka nesen šajā apģērba gabalā – satīna kleitā ar mežģīnēm – uz ielas ir redzējis kādu meiteni. “Tas ir naktskrekls! Reāli bija sajūta, ka viņa naktskreklā sēž,” par apģērba gabalu saka Eilands. Viņš video parāda arī tāda veida topiņu un jautā: “Tas nav naktskrekls?” Viņaprāt, ir.
Nākamajā video viņš pasakās dāmām, kuras viņam rakstījušas, ka viņš neko nesaprot no modes. Viņš viņām oponē ar attēlu no interneta, kuru ieguvis, meklētājā ievadod vārdus – womens nightware (sieviešu naktsveļa). Attēlā redzams tāda paša stila apģērbs, par ko Eilands runāja pirmajā video. “Kur jūs ar tiem naktskrekliem ejat? “Rimi” rindā pastāvēt pie alkohola stenda? Uz hokeja izlases spēlēm?” ironiski jautā mākslinieks.