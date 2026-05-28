VIDEO. "Dodu Saeimai nedēļu!" Indiešu izcelsmes blogeris sarīko drāmu Felipem piešķirtās pilsonības dēļ
“Čau, dāmas un kungi! Šis video ir tieši Saeimai, jo es dzirdēju, ka tam džekam Felipe Saeima piešķīra pilsonību, lai gan es te atrodos ilgāk nekā viņš” – šādi savu uzrunu platformā “Instagram” sāk Latvijā dzīvojošs indiešu izcelsmes satura veidotājs, kurš ikdienā publicē daudz un dažādus video par Latviju un latviešiem ar segvārdu @ulmanis.tv. Viņaprāt, tas nav godīgi, jo viņš Latvijā dzīvo ilgāk.
“Apsveicu viņu, bet, manuprāt, viens noteikums visiem, citādi tas nebūs godīgi. Un es gribu jums atgādināt, ka es esmu pirmais ārzemnieks, kas brauc Latvijā ar “E46″. Pirmais, kas nolika Latvijā tiesības latviski, lai gan tur bija opcijas angliski un krieviski, bet es izvēlējos latviski,” viņš turpina.
“Un, atšķirībā no tiem bomžiem, es nekad nereklamēju azartspēles. Tāpēc, manuprāt, es esmu īsts latvietis, un esmu pelnījis vairāk,” viņš dalās sajūtās.
Video viņš apcer arī pārtikas cenas Latvijā. Viņš atklāj, ka nevar iedomāties, kā cilvēki, kas pelna vidējo algu, spēj izdzīvot Latvijā. Nesen viņš bijis veikalā un ievērojis, ka pat tualetes papīrs kļuvis dārgs. “Drīz būs jāslauka dupsis ar roku kā Indijā,” viņš ironizē.
Video noslēgumā viņš uzsver, ka dod Saeimai nedēļu, lai arī viņam piešķirtu pilsonību.
Interesanti, ka video komentējis arī pats brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotājs Felipe Gabriels Santuss-Šaviers, kuram Saeima 21.maijā piešķīra Latvijas pilsonību.
Felipe raksta: “Zini, smieklīgi ir tas ka tu jau gadiem mēģini mani kopēt , mēģini kopēt manu saturu, lietas, ko es saku (DAUDZ LIETAS) pat vārdu, ko es izmantoju dažos video “Jānis Bērziņš” tu nokopēji. Un es nekad tevi par to nejudgoju un nerunāju par tevi sliktu. Tev kā ārzemniekam vajadzētu priecāties par mani, nevis mēģināt man uzbrukt un taisīt konkurenci no tā visa!
Ceru, ka kādu dienu tev izdosies iegūt pilsonību, bet vispirms mēģini būt oriģināls, nevis tikai mani kopēt. Un vēl,…tu šeit esi ilgāk nekā es? Cik bērniem un ģimenēm tu esi palīdzējis šajā laikā? Cik projektus un svarīgus cilvēkus tu esi atvedis uz Latviju? Cik cilvēku tavā dzimtajā valstī un visā pasaulē zina par Latviju tieši pateicoties tev?
Tātad, gribi uzmanību? Vispirms esi oriģināls, tad iedvesmo musu berniem un izdari reālu ietekmi mūsu valsts ekonomikā. Tikai tad parunāsim. Lai Dievs tevi svētī!”
Kā vēstījām iepriekš, Felipe Gabriels Santuss-Šaviers Latvijā dzīvo kopš 2015. gada. Sākotnēji viņš Latvijā ieradies kā sportists, bet vēlāk pievērsies studijām un profesionālajai darbībai. Dzīvojot Latvijā, viņš ir integrējies Latvijas sabiedrībā, apguvis latviešu valodu un iesaistījies kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē, pausts likumprojekta anotācijā.
Santuss-Šaviers vērsās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā ar lūgumu izvērtēt iespēju piešķirt viņam Latvijas pilsonību, norādot, ka Latviju uzskata par savu dzīvesvietu un valsti, ar kuru saista turpmāko nākotni. Viņš uzsvēris, ka ikdienā lieto latviešu valodu, izjūt piederību Latvijas sabiedrībai un vēlas turpināt veicināt Latvijas kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstību.
Kā atzīmēts anotācijā, Santuss-Šaviers norādījis, ka ilgstoši piedalījies jauniešu sporta aktivitātēs, sabiedriskajos projektos un labdarības iniciatīvās, kā arī ar savu darbību un publisko atpazīstamību veicinājis Latvijas tēla popularizēšanu starptautiskajā vidē. Iesniegumā uzsvērta arī viņa sadarbība ar Latvijas sporta organizācijām, mediju projektiem un sabiedriskajām iniciatīvām.
Likumprojekta anotācijā pausts, ka atbalstu Santusa-Šaviera uzņemšanai Latvijas pilsonībā sniegušas vairākas sporta federācijas, sabiedriskās organizācijas, kā arī sporta un kultūras jomas pārstāvji, norādot uz viņa ieguldījumu Latvijas sporta popularizēšanā, darbu ar jauniešiem, iesaisti labdarības projektos un Latvijas tēla popularizēšanu starptautiskajā vidē.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) norādījusi, ka Santuss-Šaviers Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā varētu iegūt ne agrāk kā 2035. gadā, jo saskaņā ar Imigrācijas likuma prasībām pastāvīgās uzturēšanās atļauju viņš varētu pieprasīt no 2030. gada 11. jūlija.
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija konstatēja, ka pilsonības pretendents ilgstoši dzīvo Latvijā, ir integrējies Latvijas sabiedrībā, pārvalda latviešu valodu, aktīvi iesaistās jauniešu sporta aktivitātēs, sabiedriskajos projektos un labdarības iniciatīvās, kā arī ar savu darbību sniedz ieguldījumu Latvijas sabiedriskajā un kultūras dzīvē un Latvijas tēla popularizēšanā pasaulē. Līdz ar to, pamatojoties uz šiem apsvērumiem, komisija ir sagatavojusi likumprojektu par viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (ZZS) iepriekš aģentūru LETA informēja, ka rekomendētāju lokā pilsonības piešķiršanai bijušas vismaz desmit personas, tostarp juridiskas, kā arī Latvijas pašlaik slavenākais basketbolists Kristaps Porziņģis.