Zinātnieki nosaukuši pašu bīstamāko nedēļas dienu: risks nomirt ir krietni augstāks
Kas tev nāk prātā, ja kāds jautā par pašu grūtāko nedēļas dienu? Visticamāk, atbildēsi, ka tā ir pirmdiena, vai ne? Tomēr zinātnieku veiktajā pētījumā atklāts, ka vislielāko bīstamību dzīvībai var radīt pavisam cita diena.
Pētnieki secinājuši, ka tieši brīvdienās strauji pieaug nāves gadījumu skaits. Tas saistīts ar riskantu uzvedību, alkohola lietošanu un ceļu satiksmes negadījumiem, ziņo Glavred, atsaucoties uz blogeri, miljonāru un populārā “YouTube” kanāla “Grunge” autoru.
Spriežot pēc ASV Slimību kontroles un profilakses centra datiem, pati bīstamākā nedēļas diena ir sestdiena. Tieši šajā dienā tiek fiksēts vislielākais nāves gadījumu skaits ceļu satiksmes negadījumos, tāpat daudz nāvju iestājas narkotiku pārdozēšanas dēļ.
“Tiek apgalvots, ka sestdienās cilvēki piekopj riskantāku uzvedību, īpaši saistībā ar alkoholu, piemēram, vada automašīnu reibuma stāvoklī,” teikts materiālā.