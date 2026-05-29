VIDEO. Astoņi cilvēki piedzīvo realitātē to, no kā visi baidāmies, iekāpjot "Amerikāņu kalniņos"
Teksasā, Galvestonā, ceturtdien notika satraucoša cilvēku glābšanas operācija amerikāņu kalniņos. Viens no vagoniņiem iestrēga uz vertikāla sliežu posma, atstājot astoņus cilvēkus karājamies pašā atrakcijas augšgalā.
Ugunsdzēsēji izmanto autokāpnes ar garu izlici, lai sasniegtu cilvēkus, kuri atrodas vairāku stāvu augstumā virs zemes.
Glābēji pakāpeniski evakuē katru pasažieri, uzmanīgi pārceļot viņus uz kāpņu galā esošo platformu un pēc tam nogādājot drošībā pa ārkārtīgi stāvu konstrukciju.