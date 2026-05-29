Foto: LETA

Naktī gaidāma salna! Kas notiek ar laikapstākļiem šovasar? 1

Pievieno LA.LV
LETA
14:46, 29. maijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz sestdienu daudzviet Kurzemē, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz 0..+2 grādiem, gaidāma salna zāles augstumā, prognozē sinoptiķi.

“Nē” tualetes papīram! Cilvēki masveidā sāk atteikties no tā izmantošanas un pāriet uz jaunu alternatīvu – ko viņi izmantos tagad?
Ja bērns saprot šīs 5 lietas, skaidrs ir viens – vecāki ir paveikuši labu darbu audzināšanā
“Beidzot aizvācās, tu izzagi valsti, paldies, būs laiks tagad ģimenei!” Latvieši ar ļoti dalītām emocijām atvadās no premjeres Siliņas 2
Lasīt citas ziņas

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts rietumu daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par salnu, kas būs spēkā no plkst. 1 līdz 6. Nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi, piemēram, apsegšana vai laistīšana.

Citviet Latvijā gaiss atdzisīs līdz +3..+8 grādiem. Valsts rietumu pusē debesis būs pārsvarā skaidras, austrumu novados – mākoņainas, vietām līs. Pūtīs lēns ziemeļrietumu vējš, Kurzemē iestāsies bezvējš.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Astoņi cilvēki piedzīvo realitātē to, no kā visi baidāmies, iekāpjot “Amerikāņu kalniņos”
“Kāpēc Rīgas centrālā stacija dzīvo akmens laikmetā?” Iedzīvotājus nokaitina it kā ikdienišķa problēma, ko gadiem nevar atrisināt
Uzulnieks sola palielināt ģimenes valsts pabalstus par vienu un diviem bērniem. Kādi tie plānoti?

Maija priekšpēdējā dienā Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms pārsvarā apmācies laiks, pārējā valstī – saulains. Valsts austrumos vietām nedaudz līs.

Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs no +11 grādiem Latgales austrumos līdz +21, +22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē.

Rīgā 30. maijā saglabāsies sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +8 grādiem, piepilsētā – līdz +4..+7 grādiem. Dienā temperatūra sasniegs +18 grādus, bet pludmalēs pie jūras nebūs siltāks par +15 grādiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai ar pirmo jūniju beidzot sāksies vasara? Laika prognoze nākamajai nedēļai
VIDEO. Stārķu pārim Umai un Jumim izšķīlušies trīs stārķēni
VIDEO. Atnācis pārbaudīt demogrāfijas plānus? Ļaudonas pagasta darbiniekus sasmīdinājis neatlaidīgs stārķis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.