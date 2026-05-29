"Kāpēc Rīgas centrālā stacija dzīvo akmens laikmetā?" Iedzīvotājus nokaitina it kā ikdienišķa problēma, ko gadiem nevar atrisināt
Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis ieraksts par Rīgas Centrālās stacijas tualetēm, kurās, pēc autora teiktā, par apmeklējumu iespējams norēķināties tikai skaidrā naudā.
“Es labāk maksājumu kaut vai vienu eiro, bet vismaz, lai ar telefonu var samaksāt,” raksta ieraksta autors, norādot, ka šobrīd maksa esot 60 centi.
Komentāros cilvēki dalās viedokļos. Daļa uzskata, ka šāda kārtība galvaspilsētas centrālajā stacijā ir novecojusi un neērta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Citi atgādina, ka skaidra nauda joprojām ir oficiāls maksāšanas līdzeklis un ne visur karšu termināļi darbojas bez traucējumiem.
“Ko mēs parādām par Latviju tūristiem, ja par WC nevar samaksāt modernā veidā ar karti?” jautā kāds komentētājs.
Daži lietotāji norāda, ka atsevišķās stacijas zonās tomēr esot iespējams norēķināties ar karti, piemēram, jaunajā korpusā vai “Origo” augšējos stāvos. Citi ironizē, ka Centrālā stacija šajā ziņā dzīvojot “akmens laikmetā”.
Diskusijā izskan arī plašāks jautājums — vai sabiedriskajās vietās tualetēm vispār būtu jābūt maksas pakalpojumam. Vairāki komentētāji uzskata, ka lielās transporta mezglu vietās šādam pakalpojumam būtu jābūt ērtāk pieejamam un pielāgotam mūsdienu norēķinu paradumiem.
Tikmēr citi norāda: problēma nav tikai maksāšanas veidā, bet arī attieksmē pret cilvēku ikdienas vajadzībām.