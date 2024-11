Masas ierobežojumi noteikti uz 725 grants ceļiem. Foto: Jānis Grīnhofs

Reģionos liela daļa ceļu ir grants ceļi, kuru uzturēšanai ne vienmēr pietiek līdzekļu. Pašvaldības Vidzemē atzina – naudas visu ceļu uzturēšanai labā kārtībā nav un nebūs arī nākamgad. Tagad vietvarās lielākā uzmanība veltīta sniega tīrīšanai, kam aiziet liela daļa pašvaldību naudas. Tā daļa ceļu, kas ir vismazāk noslogotie, sliktos laikapstākļos var palikt arī gandrīz neizbraucami, vēsta “LSM.LV”.

Kāds Smiltenes novada iedzīvotājs sociālajos medijos dalījies ar pieredzi, braucot mājās no darba pa grants ceļu, kas salīdzinoši nesen bijis greiderēts, – ceļš vairāk atgādinot mežacūku rakumus. Vietējā pārvalde skaidroja – atbildība jāuzņemas uzņēmējam, kurš veica šo darbu.

Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs skaidro: “Ceļš izskatās šādi, jo greiderēšana notika vakarā, kad bija jau satumsis. Uzņēmējs nolēma pabeigt darbus nākamajā dienā, un tā arī izrādījās lielākā kļūda.”

Lai gan uzņēmējs apzinājies kļūdu un to izlabojis nākamajā dienā, pašvaldība atzina, ka greiderēšana neatrisinās visas problēmas. Nepieciešams veikt pilnīgu seguma nomaiņu, kas prasa ievērojamus finanšu resursus.

Bogdanovs norādīja, ka tas varētu izmaksāt aptuveni 20 tūkstošus eiro, jo ceļa virskārta virskārta vispirms ir jāsagatavo, lai veiktu atbilstošus remontdarbus.

Smiltenes novadam jāuztur 650 kilometri autoceļu, no kuriem asfaltēti ir tikai 115 kilometri. Budžets šim mērķim – 890 000 eiro, no kuriem lielākā daļa ir valsts mērķdotācija. Ap 60% no šīs summas tiek izlietoti ziemas ceļu uzturēšanai.

Valmieras novadā ikdienā jāuztur 1157 kilometri ceļu. No tiem tikai ceturtā daļa ir ar asfalta vai divkārtu virsmas segumu. Šī gada Valmieras novada pašvaldības ceļu apsaimniekošanas budžets ir aptuveni 4,2 miljoni eiro, liela daļa naudas aizies sniega tīrīšanai.

Cēsu novadā kopējais ceļu apsaimniekošanas budžets ir ap 3,5 miljoniem eiro. Tur atzina, ka mitruma dēļ ne visi ceļi ir labā stāvoklī; pavisam neizbraucamu ceļu praktiski nav. Šajās dienās svarīgākais ir gatavība sniegam.

Pašvaldības norāda, ka nākamgad budžetos, visticamāk, vairāk naudas ceļu uzturēšanai nebūs, tāpēc jārēķinās, ka būs ceļi, kas sliktos apstākļos būs grūti izbraucami. Prioritāte tiek piešķirta sabiedriskā transporta ceļiem un skolēnu pārvadājumiem.