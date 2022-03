Iegādājoties vienoto sabiedriskā transporta biļeti Prāgā, ir iespējams pārvietoties gan ar tramvaju un autobusu, gan ar metro. Turklāt pasažierim nav jāuztraucas, ka brauciena laikā viņš varētu būt nokļuvis citā administratīvajā teritorijā. Foto: Ilmārs Randers

Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sabiedriskais transports Prāgā ir ērts, lēts un integrēts. Par to februāra izskaņā man bija iespēja pārliecināties pašam. Esmu diezgan liels šī pārvietošanās veida skeptiķis, kurš parasti priekšroku dod taksometram, personīgajai automašīnai vai pastaigai. Piemēram, Rīgā, kur joprojām nav vienota laika biļete vairākiem transporta veidiem, tas ir ne tikai kaitinoši, bet arī – dārgi, jo pārvietošanās salīdzinoši nelielā maršrutā var prasīt nesamērīgas izmaksas.

Lai iepazītos ar Prāgas un tās tuvumā esošo pašvaldību sadarbības pieredzi sabiedriskā transporta tīklā, LR satiksmes ministrs Tālis Linkaits darba vizītes ietvaros februāra beigās tikās ar Čehijas transporta ministra vietnieku Janu Sehteru un Prāgas mēra vietnieku Adamu Šeinheru.

“Arī Latvijā vēlamies izveidot vienoto transporta sistēmu Rīgas metropoles reģionā. Tas saistīts arī ar Atjaunošanās un noturības mehānisma finansējuma apgūšanas plānu. Viens no šā finansējuma saņemšanas priekšnoteikumiem ir šādas sistēmas izveidošana līdz 2026. gadam. Zinām, ka šādas sistēmas veiksmīgi darbojas Vācijā un Austrijā, arī Čehijā,” vērtē Tālis Linkaits.

Ieviestas laika biļetes

Sabiedriskā transporta tīkla biļete Čehijā sniedz iespēju braukt Prāgas metro, tramvajos un autobusos noteiktu laiku: 30 minūtes vai 90 minūtes. Tāpat ikvienam ir iespēja iegādāties arī dienas, trīs dienu, mēneša u. c. biļetes.

Biļetes var nopirkt metro stacijās, avīžu kioskos, sabiedriskā transporta informācijas centros un speciālos biļešu automātos lielākajās tramvaju un autobusu pieturās. Vienotās biļetes var iegādāties arī tramvaju iekšienē ar bezkontakta karti.

“Viesojoties Prāgas domē, uzzināju, ka kopīgā sadarbība sabiedriskā transporta tīkla izveidē Čehijā tiek veidota tieši pašvaldību līmenī. Galvenais princips – zaudējumus sedz atbilstoši maršrutu garumam attiecīgajās pašvaldībās. Līdz ar to Prāga sedz tos sabiedriskā transporta zaudējumus, kas ir pilsētas teritorijā, reģionu pašvaldības – līdzfinansē visus braucienus ārpus galvaspilsētas robežām,” turpina Tālis Linkaits, piebilzdams, ka vizītes laikā Čehijā ar Prāgas pašvaldības pārstāvjiem ticies, lai saprastu, vai Rīgai būtu ko pamācīties no Prāgas. “Risinājums ir tāds, ka pasažieris saņem vienotu biļeti un viņam nav jāuztraucas, vai viņš pārvietojas Prāgas robežās vai ir jau nokļuvis citā administratīvajā teritorijā.”

Transportu daļēji dotē

Prāgas metro un tramvaju līnijas aptver visas pilsētas centra zonas un iesniedzas priekšpilsētās. Metro darbojas no plkst. 5.00 līdz 24.00. Sastrēgumstundās metro kursē ik pēc 2–3 minūtēm, pēc plkst. 19.00 – ik pēc 4–9 minūtēm. Dienas tramvaji kursē no plkst. 4.30 līdz 24.00, populārākajās līnijās ik pēc četrām minūtēm. Citi tramvaji kursē ik pēc 8–10 minūtēm nedēļas laikā un ik pēc 8–15 minūtēm nedēļas nogalēs. No plkst. 24.00 līdz 4.30 sāk kursēt nakts tramvaji ar pusstundas intervālu.

Prāgas autobusu tīkls galvenokārt apkalpo Prāgas nomales un aglomerācijas pašvaldības – vietas, ko metro un tramvaju līnijas nesasniedz. Autobusu galapunkti parasti ir metro stacijās vai tramvaju pieturās, lai atvieglotu tālāko pasažieru pārvietošanos. Viens no šādiem “saliktā” brauciena mērķiem ar vienu biļeti ir arī Prāgas lidosta. Autobusu kustības intensitāte ir līdzīga kā tramvajiem – tie darbojas dienas un arī nakts režīmā.

Linkaits stāsta, ka vizītes gaitā pārspriesta kāda būtiska nianse – neviena sabiedriskā transporta sistēma nestrādā bez dotācijām, un pārvadājumu intensitāti var nodrošināt tikai tad, ja ir finanšu avots, kas sedz zaudējumus. Visi reisi pelnoši – tā nemēdzot būt. Sevišķi vakaros vai dienas vidū, kad tie ir relatīvi pustukši.

Vilcienu satiksmi integrēt grūti

LR satiksmes ministrs Tālis Linkaits, viesodamies Prāgā: “Latvijā vēlamies izveidot vienoto transporta sistēmu Rīgas metropoles reģionā. Zinām, ka tādas sistēmas veiksmīgi darbojas Vācijā un Austrijā, arī Čehijā.” Foto: Ilmārs Randers

Latvijas Satiksmes ministrs arī secinājis, ka Čehija tomēr nav tikusi tālāk par Latviju dzelzceļa transporta iekļaušanā vienotās biļetes sistēmā. “Arī Čehijā notiek dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanas projekti, taču mēs šajā jomā esam varbūt pat solīti tālāk par viņiem, jo mums jau šobrīd ir lielāka skaidrība, piemēram, par “Rail Baltica” reģionālajām stacijām, tāpat arī par “Latvijas dzelzceļa” papildu pieturām Rīgas teritorijā,” uzskata Tālis Linkaits.

Viņš zina stāstīt, ka kopīgā transporta sistēma Prāgā un tās apkaimēs veidota jau vairākus gadu desmitus. “Tomēr arī tur ir savas problēmas, piemēram, ar ārkārtīgi sadrumstalotu administratīvo iedalījumu,” turpina Linkaits. “Bez Prāgas domes tur esot vēl 57 administratīvie veidojumi – līdzīgi mūsu apkaimes biedrībām, kam ir savi pārstāvji un teikšana. Prāgas vadība tagad raizējas, ka ielu rekonstrukcijas, jaunu veloceļu un citas infrastruktūras izbūve jāsaskaņo arī ar šīm padomēm. Līdz ar to projektu saskaņošanā esot grūti izvairīties no smagiem kompromisiem un fragmentētiem risinājumiem.”

Vienotās transporta biļetes cena Prāgā*

Pusstunda 30 CZK (1,17 eiro);

pusotra stunda 40 CZK (1,56 eiro);

diennakts 120 CZK (4,68 eiro).

* Vietējie prot no biļešu automāta izvilināt vēl arī brangas atlaides – ap 50%.