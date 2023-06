Viktors Valainis: Kamēr Latvijas iedzīvotāji “savelk jostas”, tikmēr lielveikali bauda pasakainu peļņu Ieteikt







Latvijā lielveikalos pārtikas cenas ir ļoti augstas, pat salīdzinot ar Eiropu. Ir pat ziņas no pasaules, ka dažviet pārtikas cenas kritušas pat par 26%. Tikmēr Latvijas gadījumā – mēs ieejam veikalā un “esam šausmās” par to, ko mums piedāvā lielveikali. Komentējot šo aktuālo tematu par pārtikas cenām Latvijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, 14. Saeimas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis sacīja, ka turpina pieaugt izmaksas par “minimālo pārtikas grozu”, lai viņš varētu “veselīgi paēst”, neskatoties uz veikalu piedāvātajiem atlaižu “reklāmas trikiem”.

“Pēc būtības te būtu daudz jādomā par daudz stingrāku pieeju – kāda ir lielveikalu konkurence šobrīd? Jo, manuprāt, lielveikalus es liktu tādā pat kategorijā kā komercbankas, kuras šobrīd bauda pasakainas peļņas. Un, domāju, arī lielveikali uzrādīs ļoti labus finanšu rādītājus. Bet viņu kontrole – konkurences kontrole, un stimula izveidošana, lai kaut kādā veidā viņi nodarbotos, tā teikt, būtu ieinteresēti zemāku cenu ieviešanā, nu, acīmredzami, kaut kas nav kārtībā,” tādu viedokli TV24 raidījumā izteica Valainis.

Mēs esam dzirdējuši par uzcenojumiem dažādiem pārtikas produktiem, kas ir no ražotājiem, no starpniekiem un galu galā lielveikalos, taču, pēc Valaiņa domām, “šī sistēma” no konkurences viedokļa esot pārāk maz regulēta – tieši no valsts puses un Konkurences padomes (KP) puses esot pārāk maz regulēta. “Manuprāt, šī institūcija ir pārlieku daudz uzmanību veltījusi svarīgām, bet ne tik svarīgām lietām, kā vajadzētu būt,” tā domā 14. Saeimas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Valainis.

Deputāts iesaka skatīties, kas notiek šajos lielveikalos – vai tur nav kāds “kartelis”? Valainis uzsver: “Mums tagad kartelis ir populāra lieta. Bet, nu, vērtēt šos jautājumus – vai tiešām tas ir normāli, ka visi tur augšā šausmīgi augstus uzcenojumus situācijā, kad tam īsti nav nekāda pamatojuma?”

Uz jautājumu, vai tā “galvenā bumba” tomēr ir lielveikalu pusē, kas liek savu uzcenojumu, nevis ražotāju pusē? Valainis uz to atbildēja: “Kā jau es minēju, es šobrīd lielveikalus lieku vienā kategorijā ar bankām, kuri šajā situācijā, kurā visi Latvijas iedzīvotāji savelk jostas, viņi šajā situācijā bauda pasakainu peļņu – uz to norāda finanšu rādītāji. Un tas liecina tikai par to, ka pats likumdevējs, valdība un visi regulatori nav pietiekami izdarījuši savu mājasdarbu, lai kaut kādā veidā ierobežotu šos peļņas rādītājus un piespiestu vairāk domāt ne tikai par savu peļņu, kas aiziet projām ārpus Latvijas,” tā “Ziņu TOP” komentēja deputāts Valainis.

Vai Valainis piedāvā ieviest peļņas nodokli lielveikaliem? Uz to viņš atteica, ka nē. “Bankām ir izvēle – vai nu jūs sākat finansēt tautaismniecību, vai arī mēs paši to sāksim darīt, ieviešot virspeļņas nodokli – divi vienkārši ceļi! Nākam, runājam, skatamies – risinājums! Lielveikaliem tieši tas pats – vai nu ejiet uz risinājumiem un parādiet tiešām efektīvu cenu samazinājumu, rādiet, kur tajās “ķēdēs” ir problēmas un nāciet uz šo diskusiju, bet neizliekaties, ka tā šobrīd nav problēma! Peļņas rādītājus mēs šobrīd redzam – rentabilitāte ir fantastiska, skatoties pat tīkla griezumā citās valstīs, kurās atrodas šie veikali – tad Latvijā viņi pelna vislabāk! Un kopējā peļņa viņiem ir labāka Latvijā, nekā citās valstīs,” uzsvēra Valainis.

Tas arī deputātam liek uzdot jautājumu, vai šī konkurence ir pietiekami regulēta? “Vai tiešām šie uzraugi ir izdarījuši savu darbu līdz galam?” jautāja Valainis. Šī situācija parāda to, ka kaut kur “kļūda ir notikusi”. Tāpēc, viņaprāt, būtu jābūt daudz agresīvākai pieejai no valdības un institūciju puses, lai šo situāciju risinātu. “Ir nepieciešama rīcība! Ja pārrunu ceļā nespēj panākt rezultātu, tad ministram [Didzim Šmitam, zemkopības ministram (“AS”)- red.] būtu jābūt skaidram redzējumam ar likumdošanas iniciatīvām, kas tad būtu jāmaina likumā, lai šo rezultātu panāktu,” tā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsvēra Valainis.

Mēs vien redzam to, ka ilgstoši šīs “cenas ir augšā”, bet mēs neredzam risinājumu, piebilda deputāts Valainis. “Mums jāspēj domāt arī plašāk, iedziļināties! Mēs to esam darījuši. Protams, redzam darbaspēka problemātiku. Tad nāc ar konkrētu risinājumu, jo problēma ir darbaspēka trūkums. Tad risinām darbaspēka pieejamību! Šobrīd problēma pastāv – cilvēki pārmaksā par pakalpojumiem, pārmaksā par pārtiku un politiskā reakcija uz to nav nekāda. Tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs uzskatām, ka šī valdība nav rīcībspējīga – viņa nav gatava iet uz reāliem risinājumiem nevienā no problēmu jomām,” tā TV24 raidījumā rezumēja Valainis.