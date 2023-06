Vai Raimonds Okmanis saredz, ka pārtikas cenas veikalos varētu samazināties? Ieteikt







Vai jūs saredzat un paredzat, ka pārtikas cenas veikalos varētu mazināties, šādu jautājumu tā TV24 raidījums “Uz līnijas” uzdeva Raimondam Okmanim, veikalu tīkla “Lats” valdes priekšsēdētājam.

“Es vienmēr saku, ka veikalnieks principā ir tas, kas pārdod preci, iepērkot to no piegādātāja. Viņš šo preci neražo, bet iepērk to no piegādātāja par kaut kādu zināmu summu – pieliek tai piecenojumu un ieliek preci plauktā,” tā cenas veidošanos veikalā skaidro Okmanis.

Ja preces cena kritīsies no piegādātāja vai no ražotāju puses, tad viss būs lētāks, vienalga – piens, tortes, cepumi, tad arī veikala piecenojums būs tas pats standarta vai zemāks, bet piecenojums būs, lai noturētos konkurētspēja.

Galu galā preces cenu plauktā zināmā mērā arī nosaka konkurence. Aplams viedoklis ir, ka veikals iepērk par ļoti lētu cenu un uzliek milzīgu piecenojumu – konkurencē jūs redzēsiet uzreiz to, skaidro Okmanis, norādot, ka šis pat produkts citos veikalos maksās attiecīgi lētāk, līdz ar to veikals ir spiests laist savu uzcenojumu uz leju.

Okmanis pieļauj, ka deflācija varētu būt, lai gan deflācijas viens no ietekmējošiem faktoriem ir pieprasījuma trūkums. “Ja mēs celsim algas, būs lielāka pirktspēja, tad kāpēc lai būtu deflācija? Deflācija ir tad, ja ir preču pārpalikums, tad preci nevar pārdot, līdz ar to viņu atdod par lētāku cenu. Nu paskatīsimies, kā būs.”

Taisnība sakot, jūs neprasāt pārtikas cenu samazinājumu būtiski gada beigās.

Veikalu tīkla valdes priekšsēdētājs atzīst, ka principā neredz Latvijā pārtikas cenu samazinājumu. “Ir algas jāceļ, ir nodokļi jāmaksā, ir īres maksas. Neesmu optimists.”