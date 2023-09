“Viņa izvēlējusies palikt Latvijā – tā bija kļūda.” Advokāts komentē apsūdzētās rīdzinieces izlikšanos par mirušu, lai izvairītos no cietumsoda Ieteikt







“Dažādi gadās…Kriminālistika ir interesanta zinātne, ir dažādi gadījumi – cilvēku izdoma ir liela, plaša. Šis ir tāds ļoti savdabīgs, interesants gadījums, bet starp citu nav unikāls,” tā smejot TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks, komentējot pagājušajā nedeļā izskanējušo ziņu par to, ka Augstākā tiesa (AT) atjaunojusi krimināllietas pret kādu sievieti no Rīgas, kura, izvairoties no atbildības, inscenējusi savas bēres un vairākus gadus sekmīgi izlikusies par mirušu.

“Viņa ir izvēlējusies palikt Latvijā – tā bija viņas kļūda, bet ir leģendas par to, ka, piemēram, no Dienvidamerikas valstīm par zināmu samaksu par dabūt miršanas apliecību ar visām apostilēm un visu, un, ja nepieciešams, pat urnu ar pelniem atsūtīs,” tā zināja teikt advokāts Zvejsalnieks. “Arī šāds risinājums ir, un kriminālajā pasaulē tas nav nekas jauns! Un, ja tas tiešām izdodas, tad tas ir efektīvs veids, kā izvairīties no kriminālatbildības un nonākšanas cietumā. Jā, tu esi miris un līdz ar to tevi neviens nemeklē, tevi nevar nostiesāt un tā tālāk,” smaidot uzsvēra Zvejsalnieks TV24 raidījumā.

Šajā gadījumā rīdzinieci pieķēra, bet, viņaprāt, ir cilvēki, kuri nav pieķerti. Kāds ir sods šajā gadījumā? “Labs jautājums…Pats par sevi tas sods, nu, tur varētu skatīties – ja viņa bēgusi un aizbēgusi no cietumsoda, tur ir atsevišķs pants par izvairīšanos no soda izciešanas. Jāsaka, ka tas sods nav pārāk liels, tur kādu gadiņu var piemest klāt pie tā visa, kas jau ir…Ja tur ir kādi viltoti dokumenti, tad, protams, par dokumentu viltošanu – tur kaut kāds sods būs, pantiņi salasīsies galu galā! Un jā, par izvairīšanos no soda izciešanas – tur daudz nedod klāt. Ja tur tev termiņš ir garš, tad varbūt ir vērts riskēt,” tā pieļāva advokāts Zvejsalnieks, komentējot rīdzinieces lēmumu izlikties par mirušu, lai izvairītos no kiminālsoda.

Jau vēstīts, ka Augstākā tiesa (AT) atjaunojusi krimināllietas pret kādu sievieti, kura, izvairoties no atbildības, inscenējusi savas bēres un vairākus gadus sekmīgi izlikusies par mirušu, tā vēstīja “Latvijas Avīze”.

2015.gadā toreiz tikai 27 gadus vecajai rīdziniecei Jeļenai briedušas nopietnas nepatikšanas, jo policija pret viņu bija sākusi divus kriminālprocesus. 2016.gada otrajā pusē abas krimināllietas tika nosūtītas uz Rīgas pilsētas tiesu. Attiecībā pret it kā mirušo Jeļenu tika izbeigti abi kriminālprocesi, kuros viņai bija apsūdzētās personas statuss.

Šā gada maijā Jeļenu aizturēja, šobrīd viņai šajā krimināllietā ir aizdomās turētās statuss, bet kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. AT nolēmusi, ka abi kriminālprocesi atjaunojami.

